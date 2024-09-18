ХК «Сибирь» разгромил татарский «Нефтехимик» в домашнем матче

17 сентября 2024 года на новосибирской «Сибирь-Арене» состоялся матч между хоккейными клубами «Сибирь» и «Нефтехимик» из Татарстана.

Счет был открыт в первом периоде, когда шайбу забросил Владислав Кара из «Сибири».

Во втором периоде «Нефтехимику» удалось забросить две шайбы, и игра продолжилась со счетом 1:2. Однако в третьем периоде «Сибирь» перехватила инициативу и выиграла со счетом 5:2.

Итоговый счет матча: 5:2.

В четверг, 19 сентября, «Сибирь» сразится с командой «Куньлунь» из Китая.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский ХК «Сибирь» победил в домашнем матче.