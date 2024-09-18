ХК «Сибирь» разгромил татарский «Нефтехимик» в домашнем матче

17 сентября 2024 года на новосибирской «Сибирь-Арене» состоялся матч между хоккейными клубами «Сибирь» и «Нефтехимик» из Татарстана.
Счет был открыт в первом периоде, когда шайбу забросил Владислав Кара из «Сибири».
Во втором периоде «Нефтехимику» удалось забросить две шайбы, и игра продолжилась со счетом 1:2. Однако в третьем периоде «Сибирь» перехватила инициативу и выиграла со счетом 5:2.
Итоговый счет матча: 5:2.
В четверг, 19 сентября, «Сибирь» сразится с командой «Куньлунь» из Китая.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский ХК «Сибирь» победил в домашнем матче.
Источник фото: ХК Сибирь
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru