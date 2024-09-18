Суд отпустил похитителя мягких игрушек из новосибирских ТЦ

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже мягких игрушек из автоматов, установленных в торговых центрах и магазинах.

По данным следствия, Евгений Ефименко обносил автоматы с мягкими игрушками и деньгами, оставленными там детьми, в торговом центре «Виктория». Оттуда он стащил 20 плюшевых животных, стоимостью 200 рублей за штуку. Поохотиться на мягких зверушек ему удалось в ТЦ «Рассвет» и супермаркетах «Мария-Ра», «Ярче» и «Пятерочка».

Любовь к мимимишности для новосибирца обернулась уголовным делом.

Потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму 30 760 рублей. Любитель плюшевых зверей возместил его в полном объеме.

Ефименко ущерб возместил в полном объеме, а потерпевшие простили его.

— На основании постановления суда уголовное дело в отношении Ефименко прекращено в связи с примирением сторон, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области таксиста обвинили в пропаже детских игрушек. вещи, которые привез водитель Яндекс.Такси к общежитию в Искитиме, чудесным образом исчезли.