Пять человек погибли в жёстком ДТП на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области днём на трассе К-20 «Усть-Тарка — Татарск» произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Mazda 3» и «ВАЗ-2107». В результате аварии пять человек погибли, ещё троим оказывается медицинская помощь.
Прокуратура Усть-Таркского района начала проверку по факту этого ДТП.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Согласно оперативным данным, в первые дни февраля в регионе произошло десять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 11 человек. Из них двое были спасены сотрудниками МЧС России.
В январе в Новосибирской области пожарно-спасательные подразделения участвовали в 179 дорожно-транспортных происшествиях, помогая ликвидировать их последствия. В результате 24 человека погибли и 232 получили травмы. Благодаря слаженной работе спасателей, удалось спасти 17 жизней.
Ранее редакция сообщала о том, что скорая и три автомобиля столкнулись в Новосибирской области. В ДТП на трассе пострадали семь человек.
Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
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