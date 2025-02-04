Пять человек погибли в жёстком ДТП на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области днём на трассе К-20 «Усть-Тарка — Татарск» произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Mazda 3» и «ВАЗ-2107». В результате аварии пять человек погибли, ещё троим оказывается медицинская помощь.

Прокуратура Усть-Таркского района начала проверку по факту этого ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Согласно оперативным данным, в первые дни февраля в регионе произошло десять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 11 человек. Из них двое были спасены сотрудниками МЧС России.

В январе в Новосибирской области пожарно-спасательные подразделения участвовали в 179 дорожно-транспортных происшествиях, помогая ликвидировать их последствия. В результате 24 человека погибли и 232 получили травмы. Благодаря слаженной работе спасателей, удалось спасти 17 жизней.

Ранее редакция сообщала о том, что скорая и три автомобиля столкнулись в Новосибирской области. В ДТП на трассе пострадали семь человек.