Власти обратились в полицию из-за снегоотвала у дендропарка в Новосибирске

Администрация Новосибирского района подтвердила, что Мичуринский сельсовет обращался в полицию по поводу несанкционированного складирования снега на территории, на которое не было получено разрешение. Формирование незаконного снегоотвала в непосредственной близости от дендропарка имени Синягина началось в двадцатых числах января 2025 года. Тревогу забили местные жители. Как выяснилось позднее, сотни машин свозили снег на эту территорию без соответствующего разрешения.

Как сообщили изданию Om1 Новосибирск в администрации района, территория, о которой идёт речь, относится к Мичуринскому сельсовету. Однако собственником земельного участка является Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН).

По данным Мичуринского сельсовета, СФНЦА РАН начал проверки с целью выявления нарушений природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Согласно уточнённым сведениям, снег складировали за пределами дендропарка.

Напомним, ранее на большей части Просторного жилмассива был расположен снегоотвал, куда свозили снег с Кировского района Новосибирска. Сейчас эта территория застроена новым микрорайоном. Снегоотвал ранее размещался на берегу реки Тула рядом с Бугринским мостом на улице Ватутина, но сейчас на этой площадке тоже возводится дом. Ранее снегоотвал также был рядом с Левобережной свалкой, но в 2024 году его территория была передана полигону для его разравнивание.

В сезоне 2023-2024 года снег, убранный с улиц города, складировался на 20 площадках, которые эксплуатировались хозяйствующими субъектами на основании разрешений мэрии, сообщала областная прокуратура. Проверка выявила, что разрешения были выданы в отсутствие законных оснований, а 6 площадок нарушают водное законодательство. Снег складировался в границах водоохранных зон. В итоге заместителя мэра оштрафовали за незаконные снегоотвалы.

В сезоне 2024-2025 года, по данным мэрии, снегоотвалы были открыты в Дзержинском (на Гусинобродском шоссе), Ленинском, Первомайском (три площадки) и Советском районах (три площадки). На снегоплавильную станцию на Широкой снег вывозят с Ленинского района. Администрация Калининского района планировала складировать снег на двух участках.

В январе 2025 года на улицах Новосибирска начали тестировать мобильную снегоплавильную машину.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошли общественные слушания по созданию парка «Усть-Тула». Авторы и разработчики постарались ответить на вопросы, поступившие с момента предыдущего обсуждения, и пообещали учесть новые предложения.