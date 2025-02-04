Андрей Панферов продолжит совершенствовать законы в статусе бизнес-омбудсмена

На сегодняшний день аппарат бизнес-омбудсмена ведет в судах 56 дел с участием предпринимателей. 11 представителей бизнеса уже записались на прием к новому уполномоченному, сообщил на пресс-конференции Андрей Панферов, назначенный на эту должность 3 февраля.

— Сейчас я изучаю обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей, знакомлюсь с деятельностью аппарата, с проблемами, с которыми сталкивался мой предшественник, которые имеют многолетнюю историю и до сих пор не решены, —сообщил Панферов.

Он подчеркнул, что прежде всего намерен сделать акцент на пересмотре законодательной базы, в которой работают предприниматели. Для этого он планирует встречаться с ответственными лицами в исполнительной власти, работающими с бизнесом, а также с экс-коллегами по законодательной власти.

— Исходя из 20-ти летнего опыта депутатской деятельности, я знаю, что можно создать огромное количество рабочих групп, выносить огромное количество вопросов на комитеты, но они не будут решаться в принципе. Я сталкивался на комитетах с тем, что эти вопросы терялись в рассуждениях. Кроме того, на мой взгляд, сейчас очень часто поднимаются темы по защите прав городских предпринимателей, но при этом меньше внимания уделяется тем, кто развивает бизнес в районах области. При этом и в селах нередко бывают ситуации, когда человек, ведущий бизнес, попадает под молоток из-за своей точки зрения. Эти ситуации я также возьму на контроль. У нас все предприниматели имеют равные права, — пояснил Панферов.

Он также отметил, что далеко не все чиновники, работающие с предпринимателями, реально вникают в вопросы с которыми бизнес к ним обращается, ссылаясь на занятость, на несовершенство законодательства, на «особый период».

— На мой взгляд, если идет нарушения закона со стороны предпринимателя, то это одно. А если чиновники не хотят вникать, и тем самым нарушают закон по отношению к предпринимателю, то это уже совершенно другое. Я намерен досконально вникать в дело каждого субъекта предпринимательской деятельности, который ко мне обратится, встречаться с чиновниками, чтобы понять почему они заняли ту или иную позицию по отношению к предпринимательскому сообществу, — предупредил Андрей Панферов.

Отдельным направлением работы уполномоченного по правам предпринимателей, по его словам, будет помощь бизнесу, который оказывает поддержку участникам СВО.

— На мой взгляд, государство должно помогать такому бизнесу решать вопросы, чтобы бизнес мог развивать свою деятельность и помогать государству в вопросах повышения обороноспособности страны. Многие предприниматели, реализующие такие проекты, не требуют для себя каких-то преференций. Они просто просят не мешать, но им зарубают работу, предложения, даже не вникая в детали, — заявил бизнес-омбудсмен. — Это моя позиция и я буду ее продвигать, опираясь на законодательную базу Новосибирской области и Российской федерации.

В качестве примера он привел участников Ассоциации беспилотных летательных аппаратов, которую недавно возглавил, отметив, что входящие в нее компании разрабатывают интересные проекты, но для их продвижения, в условиях текущих кредитных ставок, им приходится надеяться только на собственные силы.

— Если человек сегодня помогает государству, то и государство должно протянуть ему руку так, чтобы предприниматель был готов ее пожать, — рассуждает Панферов.

Он также намерен проверить меры поддержки, которые получают семьи предпринимателей, ушедших на СВО.

— Со стороны местной власти можно выделить таких участников спецоперации в отдельный пул, чтобы понимать, что происходит с бизнесом предпринимателя, который кормит его семью, пока он защищает нашу страну. Это особенно актуально для сельских предпринимателей, фермерских хозяйств, где бизнес часто приходится вести супруге — многодетной матери. Такие ИП не отличаются высоким капиталом, но несмотря на это, стараются внести посильную лепту в помощь участникам СВО. Это отдельное направление с которым я буду работать, — рассказал уполномоченный.

В планах омбудсмена встреча с региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и отработка совместных действий по поддержке комиссованных участников СВО, которые хотели бы заняться предпринимательской деятельностью. Речь идет об организации курсов повышения квалификации, обучающих программ для таких предпринимателей, а также проработке отдельной программы поддержки такого бизнеса со стороны государства.

— Должен быть четко проработанный вектор по которому участники СВО смогут работать для того, чтобы начать свой бизнес. Они это заслужили, — резюмировал Панферов.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Панферов неожиданно и безальтернативно был выдвинут на должность бизнес-уполномоченного Новосибирской области. За это проголосовали все депутаты парламента. Должность первого заместителя председателя Заксобрания после ухода Панферова была упразднена.