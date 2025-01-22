Скорая и три автомобиля столкнулись в Новосибирской области

В Кочковском районе проводится проверка по факту двух дорожно-транспортных происшествий с участием четырёх автомобилей, в том числе скорой помощи.
— Предварительно установлено, что сегодня, 22 января 2025 года, в дневное время на 200 километре автодороги К-17Р следовавший по направлению в Новосибирск водитель автомобиля «Ford Transit» допустил столкновение с микроавтобусом «Volkswagen», направлявшимся в Павлодар, — говорится в сообщении ведомства.
Вскоре после этого водитель автомобиля «ГАЗ-3110», который ехал из села Кочки в село Новоцелинное, попал в ДТП. Он столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, который остановился на месте первого ДТП.
В результате аварии пострадали семь человек: шесть пассажиров микроавтобуса и один пассажир «ГАЗ-3110». Все они были доставлены в Кочковскую центральную районную больницу, где им оказали медицинскую помощь.
Прокуратура и ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее редакция сообщала о том, что пассажирский автобус съехал в кювет в Новосибирской области. Пострадавших в ДТП нет.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
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