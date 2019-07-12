Руководителя крупных управляющих организаций обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации).

— По версии следствия, с 12 декабря 2014 года по 06 октября 2015 года исполнительный директор ООО «МКС-Новосибирск» и УК «Дзержинец», заключил с ООО «Меридиан» и ТД «Оникс» фиктивные договоры оказания услуг по доставке собственникам жилья единого платежного документа. Однако он знал, что эти же документы доставляли сотрудники ЖЭУ по ранее заключенным соглашениям (договорам подряда). В течение 2015 года по указанию злоумышленника сотрудники бухгалтерии ООО «МКС-Новосибирск» и УК «Дзержинец» в полном объеме оплатили указанным обществам «услуги», которые они фактически не оказывали, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате действий обвиняемого правам и законным интересам управляющих организаций причинен существенный вред в виде материального ущерба, размер которого превышает 6 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд г. Новосибирска.

Фото: Юлия Данилова