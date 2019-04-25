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Пять новосибирских предприятий обязали вложится в экологию

Они попали в «перечень 300», утвержденный Минприроды РФ и обязаны создать системы автоматического контроля выбросов/сбросов.
  • 25/04/2019, 10:02
Пять новосибирских предприятий обязали вложится в экологию

С 1 января 2019 вступили в силу положения федерального законодательства, ужесточившие контроль за выбросами и обязательствами предприятий по защите экологии. Об этом юрист Сибирского офиса ООО «Пепеляев Групп» Юлия Юрченко напомнила на конференции «Решение актуальных проблем экологии, как путь устойчивого развития Новосибирской области».

— Самые опасные по уровню воздействия на окружающую среду объекты первой категории теперь каждые 7 лет обязаны получать комплексные экологические разрешения (КЭР), — констатировала Юрченко. — Для предприятий из «перечня 300» (утверждён Министерством природы РФ) срок подачи заявки для получения КЭР установлен до конца 2022 года. Всем остальным организациям I категории необходимо иметь действующее комплексное экологическое разрешение на 1 января 2025 года. Нарушителям грозит привлечение к административной ответственности по статье 8.47 КоАП РФ.

Эксперт отметила, что пока предприятия не торопятся проходить экологическую экспертизу и получать КЭР. В дальнейшем это может привести к формированию очереди, и также появлению огромного количества отрицательных заключений. Кроме того, Юрченко напомнила, что предприятия I категории обязаны создавать системы автоматического контроля выбросов/сбросов. Пока в список 300 предприятий, утверждённых приказом №154 от 18.04.2018, попали 5 компаний Новосибирской области. Это ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, АО «Искитимский цементный завод» и МУП Новосибирска «Горводоканал».

 Заместитель генерального директора ООО «КОТЭС Инжиниринг» Алексей Колегов считает, что многие предприятия уже понимают задачу, которая перед ними поставлена.

— Сегодня мы получаем много запросов на технико-экономические обоснования оснащения аналитическим оборудованием источников выбросов, включая определение оптимальных мест установки, сравнение техническо-экономических предложений производителей оборудования, оценку строительных и других инженерных работ на площадке, — добавил он.

Колегов заявил, что компания готова принять участие в оснащении предприятий региона необходимым оборудованием для автоматического контроля за выбросами\сбросами, сообщает пресс-служба «КОТЭС Инжиниринг».

Фото: Юлия Данилова

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