Пять новосибирских проектов стали победителями федеральной премии Urban Awards

В Красной Поляне назвали победителей федеральной премии Urban Awards. Юбилейная 15-я церемония награждения состоялась в концертном зале Red Arena. В 2023 году в конкурсе приняли участие 198 объектов от 128 застройщиков из 63 регионов страны. Номинанты прошли отбор по 100 параметрам.

Отмечается, что победителями номинаций премии стали 80% региональных проектов. При этом, за Урал отправились 10 статуэток Urban Awards, 5 из них — в Новосибирск (четыре в основных номинациях и одна — в общей).

Сразу два приза завоевала новосибирская компания, ООО «Новый мир». Девелопер стал победителем в номинациях: «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Сибирского федерального округа» (проект «Беринг») и «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса СФО+ДФО+УФО» (с проектом Дом «Нобель»).

Проект СЗ «Строй-Интеграл» резиденции «Бестужевский бульвар» стал победителем в номинации «Лучший региональный комплекс года элит-класса». Новый концептуальный комплекс зданий спроектирован из 5 домов разной этажности. Возводится он в Центральном округе Новосибирска, рядом с Заельцовским парком.

По словам генерального директора ООО Специализированный застройщик «Строй-Интеграл» Тамары Зайцевой, над проектом работала команда профессионалов, за плечами у которых знаковые проекты по всей стране.

— Мы приняли вызов лучших в стране девелоперских компаний и сделали все возможное, чтобы наш проект получил признание — рассказала Тамара Зайцева Infopro54. — Проект резиденций «Бестужевский Бульвар» создавали сразу таким, чтобы удивить не только наш город, но и всю страну. Поэтому победить мы рассчитывали с самого начала и очень рады, что у нас получилось. Проект понравился искушенному московскому жюри локацией — на территории Заельцовского бора хочется жить многим, заворожила архитектура, транспортная доступность, инфраструктурные решения. Мы расселили частный сектор, облагородили территорию, планируем создать рядом большой природный парк, будем следить за его сохранностью.

Следует отметить, что СЗ «Строй-Интеграл» получил также внеконкурсную награду в номинации «Экологическая экспертиза».

— Для нашей компании, безусловно, важна оценка экспертов архитектурной премии – теперь мы точно знаем, что проект украсит наш город и сделает его жителей еще более счастливыми, — уверена Тамара Зайцева.

«Лучшим региональным комплексом апартаментов комфорт-класса» в 2023 году стал IQ Aparts от девелопера КАМЕЯ.

Приз в общей номинации «Комплекс года с лучшей архитектурой» получил Жилой компалекс Richmond Residence от ГК «Дом-Строй».

Напомним, отбор финалистов и определение победителей Федеральной премии Urban Awards проходит в несколько этапов. В апреле проходило голосование членов жюри для определения финалистов 42 номинаций. Экспертная комиссия осуществила оценку 150 проектов со всей России. В начале мая каждый финалист презентовал своей объект экспертной коллегии в течение 7 минут и отвечал на вопросы жюри.

Ранее редакция рассказывала, что в финалисты 15-й Федеральной премии Urban Awards прорвалось много сибирских компаний.