Банк «Левобережный»: зачисляем деньги от продаж каждые 2 часа по эквайрингу

Подключив его, заработанные от продажи средства, предприниматели получают каждые 2 часа, а не стандартно — один раз в сутки.

Благодаря «Быстрым зачислениям» сокращается кассовый разрыв, и бизнесмен не сталкивается с ситуацией нехватки средств: у него всегда есть в обороте заработанные им деньги, которые он может потратить в любой момент для срочных расчетов.

Зачисление денег происходит автоматически: никаких дополнительных действий для пополнения счета делать не нужно. Стоимость услуги составляет 350 рублей в месяц. Подробнее с услугой торговой экварийнга можно ознакомиться на сайте.

Подключить сервис «Быстрые зачисления» можно дистанционно через ОНЛАЙН-сервис. Консультация доступна по номеру 8-800-3333-555.