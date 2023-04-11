Пять новых научно-популярных туристических маршрутов будут запущены в Новосибирской области

Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, приступивших к формированию научно-популярного тура в рамках Десятилетия Науки и Технологий в России. Пять маршрутов утверждены координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президенте Российской Федерации по науке и образованию и будут запущены в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— В 2022 году впервые была разработана концепция научно-популярного туризма, которая включила в себя понятийный аппарат, анализ инфраструктурных ресурсов, определила целевую аудиторию. Главная цель разработки – добиться привлечения молодежи в науку и познакомить наших и зарубежных граждан с достижениями российской науки с помощью туризма, — отмечает Артем Фомин, начальник отдела государственной и молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ.

Параллельно с нормативной базой были созданы реестр объектов научно-популярного туризма, который включил почти 800 объектов со всей страны, и перечень научных мероприятий до 2024 года. Кроме того, проработан и запущен 21 маршрут в 10 пилотных регионах Российской Федерации — в 2023 году в эту работу будут включены еще 10 регионов, помимо пилотных. Научно-популярный тур «Тропой науки. Новосибирск» был презентован одним из первых в России в ноябре 2022 года.

На сегодняшний день утверждено еще 5 специализированных научно-популярных туров Новосибирской области: «Путешествие в науку. Науки о Земле и их обитателях», «Нескучно-научно», «Коротко о научном», «Научный Новосибирск», «Ядерная физика, космос и авиация».

— Это туры от 1 до 4–х дней, рассчитанные на самую разную аудиторию туристов. Это специализированные маршруты, направленные на естественно-научные дисциплины, аэрокосмическую отрасль и т.д. Продолжительные туры представляют собой комбинированные маршруты, которые совмещают посещение научных институтов и ВУЗов со стандартными туристическими объектами, — подчеркнула Елизавета Лидер, член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президенте Российской Федерации по науке и образованию, старший научный сотрудник Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН.

Также заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова сообщила, что в 2023 году министерство планирует подать заявку на включение тура «Тропой науки. Новосибирск» в перечень национальных брендовых туристических маршрутов.

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