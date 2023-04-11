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Томский университет выиграл грант для создания и развития центров трансфера технологий

  • 11/04/2023, 11:14
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Томский университет выиграл грант
Срок освоения грантов — 4 года.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет стал победителем конкурса на предоставление грантов для создания и развития центров трансфера технологий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Всего в отборе принимали участие 20 университетов и научных организаций из 10 регионов страны. Общий объем финансирования на создание и развитие центров в 2023 году составит более 235 млн рублей, в 2024 году — более 400 млн руб. Срок предоставления грантов — 4 года.

Центры трансфера технологий ориентированы на выстраивание долгосрочного сотрудничества университетов и научных организаций с предприятиями реального сектора экономики.

— На новый конкурс поступило 58 заявок из 27 регионов страны — активное участие проявили команды из Белгородской, Томской, Хабаровской областей, республик Татарстан и Башкортостан. На создание и развитие 20 новых центров выделено в этом году более 235 млн рублей, в 2024 году — до 400 млн рублей. Уверен, гранты позволят победителям конкурса сформировать регулярную деятельность по внедрению научно-исследовательских разработок в индустрию, — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Также министр добавил, что к концу 2024 года усилиями 38 центров трансфера технологий, созданных на базе вузов и научных организаций, будет обеспечена правовая охрана не менее 3,5 тыс. результатов интеллектуальной деятельности и заключено порядка 2 тыс. лицензионных соглашений и договоров научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Кроме того, суммарный объем внебюджетного финансирования, направленного на реализацию программ центров, составит не менее 10 млн руб.

Механизм по развитию центров трансфера технологий запущен в 2021 году в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты».

 

Ранее редакция сообщала о том, что карты «Тройка» планируется внедрять в Томской области.

Фото с сайта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

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Рубрики : Власть Технологии Наука

Регионы: Томская область Россия

Теги : центры трансфера технологий Томский политехнический университет Министерства науки и высшего образования


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