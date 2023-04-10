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Замглавы Здвинского района предоставил дом с неработающим отоплением детям-сиротам

  • 10/04/2023, 18:14
Автор:
жилье детям-сиротам
Зимой в квартирах промерзли двери, окна, стены

В Здвинском районе Новосибирской области детям-сиротам, которые имеют законное право на квартиры, предоставили непригодный для проживания дом. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в ноябре 2022 года подозреваемый, достоверно зная, что приобретаемое жилье не соответствует требованиям, установленным в муниципальных контрактах и законодательством Российской Федерации, являясь председателем межведомственной комиссии, без проведения соответствующих экспертиз принял у продавца квартиры при наличин недостатков, препятствующих проживанию в них.

— Совместно с членами комиссии он утвердил акты и заключения об оценке приобретенных квартир с указанием выводов об их надлежащем состоянии. Однако граждане, для которых администрация района купила жилые помещения, заселиться и проживать в них не смогли, поскольку отсутствовали электричество, вода и тепло. Зимой в квартирах промерзли двери, окна, стены, — говорится в сообщении пресс-службы.

 

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Фото с сайта СК по Новосибирской области

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело превышение полномочий Здвинский район жилье детям-сиротам


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