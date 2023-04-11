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Истории успеха молодых сибиряков в юбилейной номинации «Молодая Сибирь» главного журналистского соревнования – конкурса «Сибирь.ПРО»

  • 11/04/2023, 10:47
В России проживает около 40 миллионов молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Большинству из них присущи такие качества, как смелость, энергия, инициативность, стремление к преобразованиям.

конкурс журналистовАктивная жизненная позиция молодёжи, ее неравнодушное отношение играют важную роль в инновационном развитии страны и повышении благосостояния общества.

На государственном уровне создаются все условия для раскрытия потенциала молодых людей, продвижения их лидерских качеств и максимальной самореализации в выбранной сфере деятельности.

«У нас очень яркое, талантливое молодое поколение, которое готово работать на благо России в науке, культуре, социальной сфере, бизнесе и в государственном управлении», – убеждён президент Российской Федерации Владимир Путин.

В текущей геополитической обстановке, связанной с проведением специальной военной операции, отдельного внимания заслуживают вопросы формирования системы ценностей у представителей молодого поколения.

Полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев считает, что сегодня важно не только обеспечить профессиональный рост молодых людей, но и необходимо, чтобы у них формировалось осознанное чувство ответственности за развитие страны и её безопасность. «Главная цель – донести до молодёжи чувство гордости за достижения своей Родины, уважение к истории страны, неприятие любых форм экстремизма и дискриминации».

В восемнадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» открыт приём заявок в номинацию «Молодая Сибирь», которой в этом году исполняется пятнадцать лет. Традиционно премию поддерживает генеральный партнёр проекта – Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком».

«Журналистские работы в этой номинации помогают сформировать у молодого поколения правильные ориентиры. Уверен, что примеры достижений сверстников вдохновят и станут импульсом для собственных свершений», – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В номинации «Молодая Сибирь» участвуют материалы, в которых рассказывается об историях успеха молодых людей в экономике, науке, бизнесе, социальной сфере; о развитии молодёжных движений, в том числе о добровольческих проектах разной тематики. Допускаются работы о федеральных и региональных проектах, а также гражданских инициативах, реализуемых на средства грантовой поддержки, направленных на реализацию кадрового потенциала молодого поколения.

В прошлом конкурсном году пресс-тур от компании «Ростелеком» открыл XII «Сибирскую медиа-неделю». Победители проекта ознакомились с работой нового центра обработки данных в г. Новосибирске, обсудили вопросы кибербезопасности и импортозамещения ключевого оборудования в условиях санкционного давления на нашу страну. Также в ходе пресс-тура сибирские корреспонденты смогли ближе познакомиться с технологиями виртуальной реальности, которые активно используются компанией в работе.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Возраст: 18+

Фото предоставлено организаторами конкурса
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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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