Русфонду исполнилось 25 лет

В октябре исполнилось 25 лет Русфонду — одному из крупнейших и старейших благотворительных фондов современной России. В Новосибирской области бюро Русфонда открылось в марте 2015 года, за это время помощь получили 196 детей на сумму почти 75 миллионов рублей пожертвований.

Основные направления, по которым работает бюро: организация лечения детей с ДЦП, онкозаболеваниями, диабетом, несовершенным остеогенезом, генетическими болезнями, деформацией позвоночника и грудной клетки и другими патологиями, а также покупка лекарств и технических средств реабилитации.

В июле 2019 года Русфонд совместно с Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом зарегистрировал АНО «Сибирский регистр доноров костного мозга» (АНО «Сибирский РДКМ»). За два с лишним года его существования в Сибирском федеральном округе удалось рекрутировать 5292 потенциальных донора для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Сибирский РДКМ продолжает развиваться.

Накануне 25-летия фонда руководитель бюро по Новосибирской области и исполнительный директор Сибирского РДКМ Екатерина Кузнецова получила Благодарственное письмо от губернатора «за активную благотворительную деятельность на территории Новосибирской области и многолетний добросовестный труд».

Добрые дела в цифрах

27 454 тяжелобольных ребенка по всей России за четверть века работы Русфонда получили адресную помощь.

16,5 миллиардов рублей пожертвований собрали для этих целей.

Более 1 миллиарда рублей было собрано в 2021 году.

Более 1 тысяче детей удалось помочь в этом году благодаря этим средствам.

Русфонд – крупнейшая благотворительная инновационная НКО в России, которая внедряет новые медицинские технологии в работу государственных клиник. Выросший из благотворительного журналистского проекта, Русфонд прошел весь путь становления некоммерческого сектора в России, став во многом первопроходцем и инициатором важных законодательных и проектных инициатив.