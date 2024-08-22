Пятеро новосибирцев, пойманных пьяными за рулем, лишились автомобилей

В Новосибирске суд вынес приговоры по делам пятерых жителей региона. Их поймали за руль в нетрезвом виде.

– Подсудимые ранее уже подвергались административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, некоторые, будучи лишенными права управления транспортными средствами, снова сели за руль в состоянии опьянения и управляли автомобилями, – отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирцам назначили наказание в виде обязательных работ от 200 часов и лишение права управлять транспортом от 2 лет. Одному из виновных дали условный срок в 8 месяцев.

У них были конфискованы и обращены в доход государства четыре автомобиля. Один из водителей заплатил сумму, равную стоимости «BMW Х3».

Ранее редакция сообщала о том, что водитель, дважды попавшийся за рулем пьяным, лишился BMW в Новосибирске.