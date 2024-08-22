Спасатели рекомендовали закрыть пляжный сезон в водоемах Новосибирской области

Спасатели МАСС предупреждают, что вода в водоёмах Новосибирской области становится все холоднее. К снижению температуры приводят холодные ночи, так как тепло из воды уходит в атмосферу.

Кроме того, ветер может усиливать испарение, что также способствует дальнейшему охлаждению воды. Этот процесс особенно заметен при сильной разнице температур между днём и ночью.

– Дождь также способствует понижению температуры воды, тем более на верхнем слое водоема. Не рискуйте своей жизнью, – говорится в сообщении МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».

По данным сервиса «Яндекс Погода», дневные температуры воздуха в ближайшие дни составят от 22 до 25 градусов выше ноля. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +13…+17.

Ранее редакция сообщала о том, что град с дождем прошел в Новосибирске.