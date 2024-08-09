Водитель, дважды попавшийся за рулем пьяным, лишился BMW в Новосибирске

Водитель лишился BMW, когда повторно сел в состоянии алкогольного опьянения за руль в Новосибирске.
Суд выяснил, что Александр Мацокин, ранее уже привлекавшийся за пьяную езду, 13 июня ночью вновь был задержан в состоянии алкогольного опьянения, управляя «БМВ 523 Т».
Он полностью признал вину и раскаялся.
– Приговором суда Мацокину А. В. было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, – говорится в сообщении.
Также машина, на котором он был пойман, конфискована в пользу государства.
Ранее редакция сообщала о том, что лихач на Volkswagen Passat на высокой скорости перевернулся в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — senivpetro
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