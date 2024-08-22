«Граждане СССР»* толпой ворвались в администрацию Новосибирского района

В администрацию Новосибирского района ворвалась толпа людей, называющая себя «гражданами СССР»*. Они требовали встречу с заместителем главы. Сотрудники муниципалитета были вынуждены вызвать ГБР. Инцидент произошел днем 20 августа.

Прибывших по вызову гвардейцев охранник и администратор просили успокоить разгоряченную толпу, требовавшую пропустить их через турникет к замглавы района.

— При этом выяснилось, что около 12 человек уже прорвались внутрь и поднялись на 3 этаж, а еще порядка семи — толпились внизу. В связи с тем, что визит граждан предварительно согласован не был, носил стихийный характер, и скопившиеся на входе люди толпой препятствовали нормальной деятельности госучреждения, событие приобрело характер правонарушения, — сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Бойцы ГБР убедили горожан прекратить нарушать общественный порядок и покинуть помещение.

Движение «Граждане СССР»* признано экстремистской организацией. Ее адепты отрицают легитимность российских властей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд огласил приговор 23-летнему жителю города Бердска, который обвинялся в реабилитации нацизма. Сибиряк разместил в соцсетях видеоролик «Дно Победы» и оставил под ним негативные комментарии, оскорбляющие общество и защитников Отечества.

*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.