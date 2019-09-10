«Пятерочка» запаслась ресурсами для освоения Сибири

Компания X5 Retail Group открыла в промышленно-логистическом парке Новосибирска распределительный центр (РЦ) торговой сети «Пятерочка». Новый объект поможет компании сохранить темпы роста сети в Сибири. Кроме этого, запуск РЦ позволит «Пятерочке» повысить уровень локализации ассортимента в своих магазинах за счет привлечения еще большего количества местных партнеров. Региональные производители также выиграют от запуска распредцентра — для них это дополнительная возможность расширить географию поставок продукции за пределы Сибири, в Центральную Россию и столицы.

Мощностей нового распределительного центра достаточно, чтобы обслуживать в два раза больше магазинов, чем функционирует под брендом «Пятерочка» в Сибири сегодня — более 600 против 1200. Центр площадью 38500 кв. м позволяет обрабатывать 5 тысяч тонн груза в сутки.

— Наш первый РЦ на 18200 кв. м позволял динамично начать работу в Сибири, — вспоминает Юлия Тюленева, директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятерочка». — Он был рассчитан на обслуживание 150 магазинов. Но в результате смог обеспечивать бесперебойную работу 600 объектов. Это его рекорд, его максимум. Новый центр спроектирован именно целевым образом, с учетом всех нюансов и прогрессивных логистических решений: по нашему заданию, по нашему техническому концепту. Строили его полтора года.

Как подчеркнули руководители сети на торжестве в честь открытия РЦ, новый центр уникален по многим инженерно-техническим решениям.

— Например, тут внедрена система голосового управления штабелерами, — пояснил Александр Носарев, директор РЦ «Толмачево». — Диспетчер по рации дает распоряжения рабочим на погрузчиках. В комплексе 8 зон. Добавлена камера заморозки, камера газации бананов, создана икорная зона.

Распределительный центр будет снабжать более 135 населенных пунктов в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском, Красноярском краях, республиках Горный Алтай и Хакасия.

Открытие нового РЦ в Новосибирске — логистический прорыв, который позволит «Пятерочке» продолжить активное развитие в Сибири.

— Все наши новации мы тестируем именно в Новосибирске, — подчеркнула Юлия Тюленева. — Сейчас в области 150 магазинов, до конца года будут открыты еще 15 — уже в новом дизайне, который впервые в сибирском дивизионе был «обкатан» в новосибирском магазине на Ипподромской магистрали. Мы тщательно подходим к выбору локаций, хотим осмысленного органического роста, чтобы каждый новый магазин был эффективным. Всего в Сибири у нас более 600 магазинов. Распредцентр рассчитан на обслуживание 1200.

Всего у «Пятерочки» 31 логистический комплекс. Ближайшие к Новосибирску — в Екатеринбурге и Тюмени.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка оценил масштаб центра и социально ориентированную бизнес-идеологию его создателей:

— Центр сделан с отличным учетом перспективы. И это является подтверждением выгодного положения нашего региона. От Красноярска до Омска — впечатляющий ареал обслуживания. «Пятерочка» — один из первых крупных ритейлеров, который масштабно выделил местных производителей. Когда производитель уверен в четкой налаженности сбыта, это очень хорошо, а ПЛП получил отличного нового резидента. Новый распределительный центр — это плюс еще 500 новых рабочих мест с хорошей заработной платой.

Как подчеркнул исполнительный директор торговой сети «Пятерочка» Алексей Дроботай, развитие логистики является основой для качественной работы всей сети:

— Логистика — это ключевое звено, без которого невозможно представить работу магазинов торговой сети. Если сравнивать торговую сеть с живым организмом, то логистика — его кровеносная система. Строительство больших распределительных центров в регионах позволяет существенно сократить сроки доставки продукции от поставщиков до магазинов, а значит, до покупателей.

В честь открытия была организована выставка-дегустация сибирских производителей. Сейчас в товарообороте «Пятерочки» 20% новосибирских (областных и городских) поставщиков и 30% сибирских. Эти доли не окончательные, они будут увеличиваться, в том числе благодаря открытию нового РЦ.

— 20% местных производителей — это не предел, — отметила Юлия Тюленева. — Мы планируем увеличивать этот показатель. Более того, сибирские производители уже представлены в Москве и Санкт-Петербурге. Причем не только в «Пятерочках», но и в других розничных сетях X5 Retail Group, которых пока нет тут, в Сибири — в «Перекрестках» и «Каруселях». При выходе на полную мощность распределительный центр сможет обрабатывать продукцию более 700 поставщиков.

С учетом этого РЦ и открытых магазинов торговая сеть «Пятерочка» создала в Сибири уже более 6000 рабочих мест, из них 2000 — в Новосибирской области.

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