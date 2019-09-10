Новый начальник ГУФСИН назначен в Новосибирской области

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника ГУФСИН по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Андрея Попето. Ранее он возглавлял ГУФСИН по Кемеровской области. Информация о новом руководителе управления появилась на сайте ГУФСИН по Новосибирской области.

Бывший руководитель ГУФСИН по Новосибирской области генерал-лейтенант Константин Березнев назначен на аналогичную должность в Кузбассе.

Андрей Попето родился в 1976 году. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию и Красноярский государственный торгово-экономический институт. С 1998 года работает в ФСИН. С 2007 года по 2015 год он занимал должность заместителя главы ГУФСИН по Красноярскому краю. В 2016-2017 годах он работал на должности начальника управления тылового обеспечения ФСИН. В конце 2017 года он возглавил ГУФСИН по Кемеровской области.

Фото: ГУФСИН по Кемеровской области