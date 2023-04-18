Пятилетней девочке, страдающей аутизмом, требуется курсовое лечение

До года Ева Пономарева физически развивалась нормально, как все здоровые дети, но была очень беспокойной, много плакала, плохо спала.

— А потом все стало меняться: дочка избегала смотреть мне в глаза, не играла, не откликалась на имя, не понимала наши просьбы. Я водила ее на развивающие занятия, устроила в детский сад, а там педагог рекомендовал обратиться к неврологу. Многочисленные обследования выявили у Евы аутизм. Мы возили дочку на лечение и занятия с психологами, дефектологами, логопедами. Спустя время Ева стала понимать, когда к ней обращаешься, и говорить отдельные слова. Дочка очень любит рисовать смайлики, играть с мячом и смотреть мультфильмы. Но с другими детьми контакта найти не может, — рассказывает мама Евы Светлана Пономарева.

Врачи отмечают у ребенка дефицит навыков коммуникации, понимания речи и установления контакта с другими детьми.

— Девочка нуждается в курсовых занятиях по методу АВА-терапии – специальной системы коррекции проблемного поведения. В результате Ева научится понимать речь, общаться со сверстниками и близкими людьми, обретет самостоятельность, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центра «Диада+» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 386 976 рублей. Семья Евы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Нас готовы принять в новосибирский АВА-центр, но оплатить занятия я не могу: воспитываю Еву одна, наш доход – это пенсионные выплаты и детское пособие. С мужем я в разводе, он помогает нам небольшими деньгами, но проблему этим не решить. Прошу, помогите! — просит Светлана.

Помочь Еве можно по ссылке.

Фото из архива семьи