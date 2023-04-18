Игорь Ким продал сербскую «дочку» Expobank

Структуры новосибирского бизнесмена Игоря Кима продали его последний актив в Европе, Expobank A.D. Belgrade в Сербии, черногорскому банку Adriatic Bank A.D. Podgorica. Об этом сообщает пресс-служба юридической фирмы Schoenher. Финансовым консультантом сделки стало белградское отделение консалтинговой компании KPMG.

Источники Frank Media в группе Экспобанка подтвердили, что сделка по продаже сербской «дочки» была подписана на прошлой неделе. Expobank A.D. Belgrade принадлежал чешскому Expobank CZ, который Ким продал местному банку Creditas в сентябре прошлого года. По словам источника Frank Media, после этого сербский банк был переведен в собственность российского Экспобанка. На сайте Expobank A.D. Belgrade в данный момент председателем совета директоров значится совладелец Экспобанка Кирилл Нифонтов.

Покупатель сербского банка черногорский Adriatic Bank основан в 2016 году. Первоначально он принадлежал структуре азербайджанской инвестиционной компании Azerbaijan Global Investments — Azmont Investment. В 2020 году Azmont Investment продал черногорский банк американской Adriatic Capital.

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