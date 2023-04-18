Рекламодателям

Игорь Ким продал сербскую «дочку» Expobank

  • 18/04/2023, 10:50
Игорь Ким продал сербскую «дочку» Expobank
По сообщению Frank Media, это был последний актив новосибирского бизнесмена в Европе.

Структуры новосибирского бизнесмена Игоря Кима продали его последний актив в Европе, Expobank A.D. Belgrade в Сербии, черногорскому банку Adriatic Bank A.D. Podgorica. Об этом сообщает пресс-служба юридической фирмы Schoenher. Финансовым консультантом сделки стало белградское отделение консалтинговой компании KPMG.

Источники Frank Media в группе Экспобанка подтвердили, что сделка по продаже сербской «дочки» была подписана на прошлой неделе. Expobank A.D. Belgrade принадлежал чешскому Expobank CZ, который Ким продал местному банку Creditas в сентябре прошлого года. По словам источника Frank Media, после этого сербский банк был переведен в собственность российского Экспобанка. На сайте Expobank A.D. Belgrade в данный момент председателем совета директоров значится совладелец Экспобанка Кирилл Нифонтов.

Покупатель сербского банка черногорский Adriatic Bank основан в 2016 году. Первоначально он принадлежал структуре азербайджанской инвестиционной компании Azerbaijan Global Investments — Azmont Investment. В 2020 году Azmont Investment продал черногорский банк американской Adriatic Capital.

 

Ранее редакция сообщала о том, что владельца группы компаний «Дискус» Алексея Джулая хотят отправить в СИЗО.

Фото: pixabay.com — qimono

449

Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область Европа

Теги : продажа сербского Expobank продажа российских активов за рубежом Игорь Ким


Спецоперация на Украине

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Выбраны застройщики для жилмассива Клюквенный

Определились первые застройщики жилмассива «Клюквенный»

Два из пяти аукционов на освоение самой масштабной в регионе площадки комплексного развития территории признаны состоявшимися. Один из участников — омская компания.
Читать статью >>
автономный троллейбус

Новый троллейбусный маршрут соединит Новосибирск с «Толмачёво»

Соответствующие испытания работы бесконтактного транспорта уже прошли.
Читать статью >>
Русфонд

Пятилетней девочке, страдающей аутизмом, требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 386 976 рублей.
Читать статью >>
поддержка ИТ-компаний на Алтае

Регионы отрабатывают технологии привлечения и развития ИТ-бизнеса

Республика Алтай сделала ставку на создание комфортной среды и снижение налогов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Николай Мамулат Уполномоченный по Защите Прав Предпринимателей

Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Пандемия и санкции заставили государство и бизнес по-другому взглянуть друг на друга.
Все материалы
Лента новостей

Определились первые застройщики жилмассива «Клюквенный»

18/04/2023, 13:48

Аукцион по ремонту фасада бассейна «Нептун» в Новосибирске опять остался без победителя

18/04/2023, 13:41

Мусоросжигательный завод «Квант» в Новосибирской области оштрафован на 50 тыс рублей

18/04/2023, 12:43

Новый троллейбусный маршрут соединит Новосибирск с «Толмачёво»

18/04/2023, 12:14
Популярное

Вассерман призвал наказывать граждан, которые не декларируют наличные в сумме более миллиона рублей

18/04/2023, 10:22

Почему Новосибирскую область периодически «трясёт»

17/04/2023, 10:43

Названы три продовольственных продукта, которые могут привести к преждевременной смерти

16/04/2023, 10:00
Новости компаний

Формируя кадровый потенциал: в Год педагога и наставника номинацию «Наука и образование» поддерживает ПАО «ГМК «Норильский никель»

18/04/2023, 11:22

Группа ВТБ: в марте россияне увеличили спрос товары для дома и ремонта

17/04/2023, 17:31

На достижение цели киберпреступникам нужно в среднем 7 дней

17/04/2023, 17:27

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска