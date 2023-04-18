Формируя кадровый потенциал: в Год педагога и наставника номинацию «Наука и образование» поддерживает ПАО «ГМК «Норильский никель»

Его миссия – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Тематические мероприятия направлены на повышение престижа профессии учителя.

Во время встречи с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» в марте этого года Владимир Путин подчеркнул, что «смысл проведения Года педагога и наставника как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают своё время и силы детям, молодёжи, нашему будущему». Предполагается, что такой подход будет способствовать повышению качества образования и поможет России достичь технологического суверенитета в эпоху перемен.

Реализации этой цели также должно содействовать проведение Десятилетия науки и технологий, которому глава государства дал старт в апреле прошлого года. В обеспечении безопасности России от внешних угроз решающую роль играет кадровый потенциал регионов. «Важно реализовать модель развития Сибири с опорой на научно-технологические возможности Сибирского отделения Российской академии наук. При этом при замещении импортных технологий и продуктов, проведении структурных преобразований экономики, безусловно, ключевым является подготовка кадров. Также особое значение в современных условиях приобретает системное стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки», – убеждён полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

В восемнадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» номинацию «Наука и образование» продолжает поддерживать генеральный партнер проекта ПАО «ГМК «Норильский никель».

«Норникель» – лидер горно-металлургической промышленности России. Компания является крупнейшим налогоплательщиком регионов своего присутствия, а также участником важных региональных и федеральных программ в области социальной сферы, продвижения спорта, реализации собственных образовательных проектов. ГМК «Норникель» плодотворно сотрудничает с научными и научно-исследовательскими институтами РАН и отраслевой науки, вузами.

Победа в номинации присуждается за материал или серию материалов о реализации мероприятий в рамках национальных проектов по направлениям «Наука» и «Образование», Плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа, программы «Приоритет-2030», направленной на формирование прогрессивных современных образовательных организаций высшего образования, а также мегагрантов; о фундаментальных научных исследованиях сибирских ученых, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов.

К рассмотрению принимаются работы журналистов о популяризации науки, выявлении одаренных детей и создании благоприятных условий для их обучения, о доступности и повышении качества общего и профессионального образования, развитии научной работы в вузах и поддержке молодых ученых. Внимание заслуживают материалы о реализации в общеобразовательных школах проекта «Разговоры о важном».

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса «Сибирь.ПРО»