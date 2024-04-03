Пятилетнему мальчику, страдающему аутизмом, требуется курсовое лечение

С рождения Ярослав развивался с задержкой, только в год он смог выговаривать простые слова, однако, в полтора года вдруг совсем замолчал и перешел на общение с помощью жестов и мимики. С детьми в детском саду не играл, ничего там не ел, боялся звуков, не всегда отзывался на имя, часто уходил в себя.

— Мы начали обследовать сына, и в четыре года ему диагностировали аутизм. Врачи объяснили, что важно не упускать возможности реабилитации, потому что в раннем возрасте (до семи лет) навыки приобретаются легче. В прошлом году сын прошел курс лечения в новосибирском центре (занятия с дефектологом, логопедом, психологом, арт-терапия, массаж, ЛФК), а потом курс АВА-терапии, — рассказывает мама Ярослава Елена Похолкова.

Мальчик научился повторять слова и короткие фразы, самостоятельно обуваться, есть и чистить зубы, а также начал играть.

— У Ярослава отмечается дефицит коммуникативных навыков, плохо развито умение выражать словами свои желания. Мальчик прошел курс абилитации в нашем центре. Удалось заинтересовать его занятиями, научить обращаться со словесными просьбами к родителям и педагогам. Сейчас он нуждается в продолжении занятий, это поможет ему в развитии речи и взаимодействии с семьей и сверстниками в детском саду, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центр «Диада+» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 600 рублей. Семья Ярослава не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Это дорогое лечение, а средств оплатить его у нас нет. Наш младший сын тоже на инвалидности и нуждается в лечении, работает только муж – он водитель скорой помощи. Пожалуйста, помогите! — просит Елена.

Помочь Ярославу можно по ссылке.