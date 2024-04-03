Коллекцию краснокнижных бабочек продают за 300 тысяч рублей в Новосибирске

Коллекцию редких видов бабочек выставили на продажу в Новосибирске. Некоторые из экземпляров занесены в Красную книгу.
Коллекция обойдется покупателю в 300 тысяч рублей, но ее собственник готов поторговаться.
Объявление появилось на «Авито» в конце марта. Покупать редких бабочек никто пока не спешит.
— На фотографиях редчайший вид бабочек, занесённые в Красную книгу *от 1 до 3 разряда, цену каждой бабочки знаю, — уточнил автор объявления.
По словам хозяина коллекции, бабочки собирались с 1861 года.
Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию купюр продают за 10 тысяч рублей в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор: wirestock
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