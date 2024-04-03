Коллекцию краснокнижных бабочек продают за 300 тысяч рублей в Новосибирске

Коллекцию редких видов бабочек выставили на продажу в Новосибирске. Некоторые из экземпляров занесены в Красную книгу.

Коллекция обойдется покупателю в 300 тысяч рублей, но ее собственник готов поторговаться.

Объявление появилось на «Авито» в конце марта. Покупать редких бабочек никто пока не спешит.

— На фотографиях редчайший вид бабочек, занесённые в Красную книгу *от 1 до 3 разряда, цену каждой бабочки знаю, — уточнил автор объявления.

По словам хозяина коллекции, бабочки собирались с 1861 года.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию купюр продают за 10 тысяч рублей в Новосибирске.