Пятилетний мальчик выпал из окна в Татарске пока гостил у тети

Утром 18 июля из окна квартиры на четвертом этаже в Татарске выпал ребенок. Свидетелями произошедшего стали прохожие, которые сразу же вызвали скорую помощь и сообщили правоохранителям. На место выехали следователь СК и сотрудники прокуратуры. Малыша экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

— Мальчишки были в гостях у тети. Двое братьев – пяти и восьми лет. Женщина отвлеклась на кухне, а дети играли в комнате, за ними присматривала 16-летняя сестра. Потом парни залезли на подоконник, окно было открыто. Младший облокотился на москитную сетку, она не выдержала. Мальчик сначала рухнул на козырек магазина над первым этажом, а потом кубарем скатился вниз на асфальт, — рассказали Infopro54 местные жители.

Пострадавшему уже провели несколько операций. У него черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом теменно-височной кости, повреждение легкого, грудной клетки и травматический шок. В настоящее время он подключен к аппарату ИВЛ.

Известно, что семья, где воспитываются дети, благополучная. Мама мальчика работает в местной ЦРБ.