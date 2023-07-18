В прокуратуре назвали районы Новосибирска и области, где мигранты чаще всего совершают преступления

По данным Росстата, в этом году в регион прибыло более 26 тысяч жителей из стран ближнего зарубежья.

Жители Новосибирска в соцсетях отмечают, что в городе начали появляться листовки, на которых мигрантов просят вернуться на родину. Послания зафиксированы на Затулинском и Хилокском жилмассивах. Листовки украшают флаги близлежащих государств: Казахстана, Узбекистана, Грузии и других.

По данным прокуратуры региона, мигранты стали чаще совершать преступления в Новосибирской области. Число противоправных действий выросло на 13% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

— Самыми криминальными районами Новосибирска стали Ленинский, Кировский и Октябрьский. В этом году там чаще всего фиксируют преступления, которые совершили мигранты, — заявил журналистам Infopro54 временно исполняющий обязанности начальника Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Сергей Захаров.

В областном антирейтинге, по данным правоохранителей, Барабинский, Куйбышевский и Каргатский районы.

В этом году за нарушение миграционного законодательства, по данным прокуратуры, из Новосибирской области депортировано уже более 50 человек.