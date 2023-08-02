Пятилетняя девочка из Новосибирска погибла на базе отдыха в Республике Алтай

Трагедия с новосибирской семьей случилась в первый день отдыха на Алтае. Поздно вечером семья легла спать в арендованном домике на туристической базе. Ночью мама проснулась и обнаружила, что ее дочери нет рядом. Входная дверь была открыта. Женщина кинулась осматривать территорию базы, но девочки нигде не было. Родители тут же вызвали полицию.

—В ходе организованных поисков на расстоянии около 200 метров вниз по течению от места происшествия в реке Катунь сотрудниками полиции обнаружено тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти. Тело девочки извлечено из воды, осмотрено следователями регионального следственного управления, после чего направлено в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, — сообщили в СУ СК РФ по Республике Алтай.

Родители пояснили полицейским, что у дочери был диагноз ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), который выражался в отсутствии чувства страха и самосохранения.