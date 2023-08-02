Шпиц упал в шахту лифта в Новосибирске

Несчастный случай с домашним питомцем жительницы дома на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска произошел накануне, 1 августа. Хозяйка возвращалась со шпицем с прогулки, а когда отвлеклась на секунду, он шмыгнул в отверстие между стеной и лифтом.
В многоэтажном доме уже второй месяц ведется капитальный ремонт. Опасные щели никаким образом не заделаны.
— По факту случившегося в полицию поступило заявление от хозяйки животного. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Также инцидентом заинтересовалась прокуратура.
— В ходе проверки прокуратурой Кировского района будет дана оценка действиям подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт лифтового хозяйства в многоквартирном доме и организации, осуществляющей управление и содержание общедомовым имуществом, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Фото Алены Пятенок
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