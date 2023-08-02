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Шпиц упал в шахту лифта в Новосибирске

  • 02/08/2023, 19:15
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Шпиц упал в шахту лифта в Новосибирске
Животное пролетело вниз 16 этажей и разбилось насмерть.

Несчастный случай с домашним питомцем жительницы дома на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска произошел накануне, 1 августа. Хозяйка возвращалась со шпицем с прогулки, а когда отвлеклась на секунду, он шмыгнул  в отверстие между стеной и лифтом.

В многоэтажном доме уже второй месяц ведется капитальный ремонт. Опасные щели никаким образом не заделаны.

— По факту случившегося в полицию поступило заявление от хозяйки животного. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Также инцидентом заинтересовалась прокуратура.

— В ходе проверки прокуратурой Кировского района будет дана оценка действиям подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт лифтового хозяйства в многоквартирном  доме и организации, осуществляющей управление и содержание  общедомовым имуществом, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Фото Алены Пятенок

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : шпиц проверка лифт


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