Шпиц упал в шахту лифта в Новосибирске

Несчастный случай с домашним питомцем жительницы дома на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска произошел накануне, 1 августа. Хозяйка возвращалась со шпицем с прогулки, а когда отвлеклась на секунду, он шмыгнул в отверстие между стеной и лифтом.

В многоэтажном доме уже второй месяц ведется капитальный ремонт. Опасные щели никаким образом не заделаны.

— По факту случившегося в полицию поступило заявление от хозяйки животного. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Также инцидентом заинтересовалась прокуратура.