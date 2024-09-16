Более 300 дачных участков остаются подтопленными в Новосибирске

Вода сохраняется на территории 316 дачных участков в Новосибирске.
— Подтопленными остаются 316 участков в садовых и дачных товариществах в Новосибирске. Сейчас производится откачка воды, — сказал Виктор Орлов, глава ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что уровень грунтовых вод поднялся из-за продолжительных ливневых дождей. Эти дожди также стали причиной введения режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за ущерба, нанесённого аграриям.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели неделю откачивают воду с дачных участков в Первомайском районе Новосибирска. В садовых обществах снизили на 40 см.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru