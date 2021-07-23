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QR-код с нами надолго, не зря мы его получили после вакцинации

Андрей Гончаров, министр промышленности и торговли Новосибирской области — о перспективах «кодирования», сиюминутной выгоде рестораторов и сложностях социальной дистанции:
  • 23/07/2021, 09:36

Прямым текстом— Моя позиция как жителя области, гражданина и чиновника: если бы мы уже год в полном объеме соблюдали хотя бы те минимальные требования безопасности, которые рекомендованы или требуются Роспотребнадзором, той ситуации, в которой мы находимся, мы бы не допустили. Казалось бы, ну надел ты маску, помыл руки, отошел от другого человека на расстояние… Да, где-то это (Удаление на расстояние. — Ред.) практически невозможно, к примеру в транспорте, особенно в часы пик. Я частенько пользуюсь метрополитеном и понимаю, что там сложно соблюдать социальную дистанцию. Но маски, дезинфекция, употребление каких-то препаратов (иммуномодуляторов, витаминов), активный образ жизни (прогулки, спорт), безусловно, будут поддерживать в тонусе.

Что касается ограничений, как мне кажется, в данный момент они являются не то чтобы исчерпывающими, но они достаточны. Все, что в нашем регионе прописано нормативной документацией, — это меры, которые позволяют нам находиться в балансе между тем, чтобы не допустить локдауна, с одной стороны, с другой стороны, мы находимся в диалоге с бизнесом. Прошлый год дает нам основания говорить: «Ребят, мы же это проходили, ведь тяжело было, вы еле выкарабкались, давайте опять не доводить до этого. Давайте быть в конструктиве, требуйте со своих гостей, клиентов и сотрудников (Соблюдения правил. — Ред.). Поэтому, видя определенные проблемы на предприятиях и вовремя об этом сигнализируя, давайте соберемся, посмотрим. Вы все умеете, просто глаз замылился из-за ежедневной рутины».

Я знаю, что в Москве QR-коды ввели, а потом отменили, и, думаю, мы к этому придем. Не то, что мы придем завтра, я имею в виду, что придем вообще к QR-кодам. Думаю, это будет какая-то наша история «вдолгую». Мы не просто так их получили (После вакцинации. — Ред.). Понятно, что в данный момент на территории региона вводиться политика QR-кодов не будет. Губернатор сказал, что мы не планируем вводить такого рода ограничения. Опять же надеюсь, что здравый смысл и простой экономический расчет наших бизнесменов побудят к активным действиям и по вакцинации, и по соблюдению всех требований. Не хочется, чтобы из-за какой-то сиюминутной выгоды вроде «давайте быстренько подзаработаем, вот сейчас жара, поставим летники, откроем рестораны, народу будет побольше» мы бы все приобрели какие-то нежелательные моменты. Сейчас систему контроля и понимание, как возникает и как передается инфекция, мы получили. Мы отследили, что полтора года назад вирус в Новосибирск был завезен из Италии. Сейчас мы все моменты по передаче вируса понимаем, и нам хотелось бы, чтобы этих моментов было меньше в сфере торговли, услуг, развлечений.

По материалам выступления на пресс-конференции.
Подготовила Евгения Серегина

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : коронавирус вакцинация QR-код в ресторанах


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