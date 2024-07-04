Рабочий упал с крыши 18 этажа в Новосибирске

Рабочий погиб после падения с крыши здания на улице Кошурникова в Новосибирске.

Мужчина выполнял ремонтные работы на крыше многоквартирного жилого дома. Он не заметил, как оступился и рухнул вниз.

― Следственным отделом по Дзержинскому району организована уголовно-процессуальная проверка по признакам преступления за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека, ― прокомментировали в СК региона.

На место происшествия выезжал руководитель и следователи следственного отдела по Дзержинскому району.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.