Рабочий упал с крыши 18 этажа в Новосибирске

Рабочий погиб после падения с крыши здания на улице Кошурникова в Новосибирске.
Мужчина выполнял ремонтные работы на крыше многоквартирного жилого дома. Он не заметил, как оступился и рухнул вниз.
― Следственным отделом по Дзержинскому району организована уголовно-процессуальная проверка по признакам преступления за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека, ― прокомментировали в СК региона.
На место происшествия выезжал руководитель и следователи следственного отдела по Дзержинскому району.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник фото: предоставлено СУ СК РФ по Новосибирской области.
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