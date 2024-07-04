В Новосибирске закрыли «Кишлак» после конфликта мигранта с кривыми нашивками участника СВО

В микрорайоне «Хилокский» вновь прошли масштабные рейды по незаконной миграции. Поводом стала недавняя история, растиражированная в СМИ, о конфликте между сибирячками и мигрантом, который приехал на разборки. Мужчина, нагло доказывающий, что он является участником СВО и демонстрирующий кривые нашивки с перевернутым российским флагом, набросился на беззащитных женщин с претензиями.

Огласка конфликта получила большой общественный резонанс. Именно поэтому все ведомства отреагировали, сгруппировались и отправились на проверку «Кишлака».

― В ходе рейда правоохранителями выявлены многочисленные нарушения миграционного, налогового законодательства, санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, отсутствие разрешительных документов на строительство, выявлены признаки нецелевого использования земельного участка, ― отчитались в МВД региона.

В результате было возбуждено три дела за нарушение иностранцем въезда в РФ, незаконное осуществление мигрантами трудовой деятельности, а также уклонение от постановки на воинский учет. Трем иностранцам сразу же выдали повестки.

― В настоящее время прокуратурой решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по статье за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина. В настоящее время деятельность точки общепита временно приостановлена. Будет решен вопрос о запрете эксплуатации здания кафе, ― добавили в прокуратуре Новосибирской области.

Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области проводят доследственную проверку.

― По результатам проверки следователями будет дана оценка деятельности предпринимателя, оказывающего услуги общественного питания и вынесено правовое решение. Кафе опечатано, ― говорится в релизе СК по Новосибирской области.

Ранее редакция подробно писала о конфликте между мигрантом и тремя женщинами из-за кафе «Кишлак», в котором жители микрорайона невооруженным взглядом нашли десятки нарушений закона. При этом наглый иностранец заявил, что никого не боится.