Новосибирская компания получила премию за упаковку для медизделий

На ежегодной профильной выставке в Москве «РосУпак» новосибирская компания «Нео-Пак» получила премию в области производства и дизайна упаковки PART Award 2024 в номинации «Выбор организатора». Премия вручена компании за новую разработку.

— Мы представляли жюри упаковку для стерильной гемостатической повязки-тампонады, применяемой для остановки кровотечения в экстремальных условиях. У пакета сразу две области вскрытия с броскими пометками — и сверху, и снизу; он прочен и стерилен, при этом вскрыть его можно быстро, одной рукой. Для МЧС и военных все эти достоинства — не просто изыск дизайна, а жизненно ценные нюансы, — пояснил Infopro54 директор ООО «Нео-Пак» Александр Ладан. — Сейчас мы уже напечатали второй тираж упаковки.

Всего звание лауреатов премии PART Award 2024 получили 13 компаний, предлагающих решения с улучшенными потребительскими свойствами и высокими показателями качества продукта.

Как отметил Александр Ладан, разработка новосибирской компании вписывается в ключевые тренды упаковочной индустрии России. По просьбе Infopro54 он прокомментировал наиболее актуальные изменения.

Санкционный стресс принес не только проблемы и трудности, но оказался еще и реальным стимулятором развития. Спрос на упаковку понемногу растет, переходя от количественного приоритета к качественному.

Отрасль за два года стала более реагентной — запросы рынка теперь меняются и обновляются динамичнее.

— Ротация дизайнерских концепций и клиентских запросов на них стала гораздо более быстрой. После депрессивного «ковидного» периода возродился и усилился спрос на яркую и сложную упаковку — сложную как по эстетике, так и по технологическому решению, — отметил Ладан.

В клиентском сообществе, в ряде отраслей, наращивающих спрос на упаковку, связанный с заменой ушедших игроков, наблюдается расширение ассортиментных линеек в FMCG.