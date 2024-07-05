Новосибирская компания получила премию за упаковку для медизделий

На ежегодной профильной выставке в Москве «РосУпак» новосибирская компания «Нео-Пак» получила премию в области производства и дизайна упаковки PART Award 2024 в номинации «Выбор организатора». Премия вручена компании за новую разработку.
— Мы представляли жюри упаковку для стерильной гемостатической повязки-тампонады, применяемой для остановки кровотечения в экстремальных условиях. У пакета сразу две области вскрытия с броскими пометками — и сверху, и снизу; он прочен и стерилен, при этом вскрыть его можно быстро, одной рукой. Для МЧС и военных все эти достоинства — не просто изыск дизайна, а жизненно ценные нюансы, — пояснил Infopro54 директор ООО «Нео-Пак» Александр Ладан. — Сейчас мы уже напечатали второй тираж упаковки.
Всего звание лауреатов премии PART Award 2024 получили 13 компаний, предлагающих решения с улучшенными потребительскими свойствами и высокими показателями качества продукта.
Как отметил Александр Ладан, разработка новосибирской компании вписывается в ключевые тренды упаковочной индустрии России. По просьбе Infopro54 он прокомментировал наиболее актуальные изменения.
— Ротация дизайнерских концепций и клиентских запросов на них стала гораздо более быстрой. После депрессивного «ковидного» периода возродился и усилился спрос на яркую и сложную упаковку — сложную как по эстетике, так и по технологическому решению, — отметил Ладан.
— Новая геополитическая реальность получила очень удачное для упаковочной индустрии ситуативное преломление: появилось большое количество новых продуктов и торговых марок. Электронная розница обусловила рост спроса на специфические виды упаковки, прежде всего разнообразные курьерские пакеты, а экопроблематика — спрос на упаковку, подлежащую вторичной переработке, — комментирует Александр Ладан. — На фоне этого тренда мы и вошли в число лауреатов премии PART Award 2024.
Фото предоставлено пресс-службой ООО «Нео-Пак». Автор фото Шестаков Иван
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