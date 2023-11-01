На вторую тепловую концессию в Новосибирске заявился еще один претендент

Мэрия Новосибирска приняла постановление, предусматривающее возможность заключения концессионного соглашения по объектам теплоснабжения на иных условиях, чем те, которые предложила единая теплоснабжающая организация. С предложением на муниципалитет вышло ООО «Сибирская теплоснабжающая компания» (СТК).

— Согласно предложению ООО «СТК» объектом соглашения являются расположенные в городе Новосибирске объекты, входящие в системы теплоснабжения от функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источников тепловой энергии, и технологически связанные с ними системы теплоснабжения, используемые для осуществления теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей города Новосибирска, — напоминает департамент инвестиций мэрии Новосибирска. — Планируемый срок действия концессионного соглашения — до 29 декабря 2032 года.

Ранее предполагалась, что цена второй концессии составит около 700 млн рублей. С чем связан интерес к концессии — на момент публикации материала редакции Infopro54 у руководства компании ООО «Сибирская теплоснабжающая компания» выяснить не удалось.

Глава города Анатолий Локоть поручил рабочей группе до 22 ноября провести переговоры с СТК для обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования. До 6 декабря компания должна подготовить измененный проект концессионного соглашения, который будет рассмотрен на заседании рабочей группы. Если проект не согласуют, то департамент инвестиций должен будет провести повторные переговоры с СТК и согласовать предложения компании либо сообщить, почему соглашение заключить невозможно.

Напомним, на пресс-конференции в ТАСС в сентябре директор теплосетевого подразделения компании в Новосибирске Максим Рябенко сообщал, что ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) планирует в начале 2024 года заключить вторую концессию с мэрией Новосибирска для перевода части городских котельных на газ.

— Из 23 котельных 13 работают у нас на угле, 10 — на газе. В планах — переключить 2 котельные на централизованное теплоснабжение в следующем году. Если же говорить о переводе угольных котельных на газ, то, наверное, в первую очередь это зависит от того, будет ли заключено концессионное соглашение с администрацией города. Соответственно, в планах по концессии у нас — перевести 8 котельных на блочно-модульное газовое оборудование. По концессии [планируем выйти на заключение] — в начале следующего года, — уточнял Рябенко.

Напомним, по концессионному соглашению, которое ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) заключила с мэрией Новосибирска в начале 2023 года, энергетики вложат 838 млн рублей в реконструкцию 61 муниципального центрального теплового пункта (ЦТП). Это второй блок тепловой концессия, которую компания реализует в Новосибирске, и первая за много лет программа модернизации муниципальных ЦТП. Общий объем вложений компании по первой тепловой концессии в Новосибирске за 10 лет составит 4,9 млрд рублей.

ООО «СТК» создано в 2018 году, уставный фонд — 18,6 млн рублей (предшественник компании ООО «СтройТЭКС»). Выручка компании в 2022 году — 190 млн рублей (+19%), чистая прибыль — 42,6 млн (+515%). Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Собственниками компании являются Николай Шубин (80%) и Павел Шарапов (20%). Директор — Павел Шарапов. Компания заключила 51 контракт в качестве поставщика на 162 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было подписано c ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала о том, что первая концессия по строительству комплекса по переработке ТКО подписана в Новосибирске.