Топ высокооплачиваемых вакансий назвали в Новосибирске

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий октября в Новосибирске. Об этом сообщает SuperJob.

Лидером по зарплате стал врач-офтальмолог. Зарплата начинается от 140 до 160 тысяч в месяц. На втором месте специалист по привлечению клиентов в сфере междугородних перевозок. Такой специалист будет получать от 130 до 160 тысяч рублей. Закрывает тройку лидеров менеджер по продажам. Он может получать до 120 тысяч рублей в месяц. На последнем месте в рейтинге находится инженер по работе с проектными организациями. Специалист может получат от 100 до 160 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2023 года средняя зарплата бюджетников выросла на 14,6%, по сравнению с прошлым годом, и составила 56 тысяч 182 рубля. До марта этого года она была 55 тысяч 680 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы могут заработать 360 тысяч рублей, но есть нюанс.