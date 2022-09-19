Работа менеджера по продажам: минусы, о которых никто не догадывается
19/09/2022, 11:23
Профессия менеджера по продажам - одна из самых востребованных на рынке труда. Зарплаты у "продажников" в среднем выше, чем у других специалистов. Но есть у этой работы и свои минусы.
Необходимость постоянного общения с людьми и подстройки под каждого собеседника.
У каждого менеджера по продажам – тысячи контактов. Его работа базируется на связях и постоянном общении. И к каждому клиенту нужен индивидуальный подход. В работе с одним необходима напористость и даже некоторая агрессивность, в переговорах с другим менеджер по продажам должен по максимуму проявлять дипломатические способности. Каждый раз необходимо пытаться использовать новые методы убеждения потенциального заказчика и правильно определять его потребности. При этом собеседник может оказаться человеком с невысоким уровнем культуры общения, прибегать к резкости и грубости.
Многие специалисты по продажам полагаются на свое природное обаяние, но не менее важную роль играет их компетентность в своей сфере. Менеджер по продажам должен хорошо разбираться в своем товаре и энергично заниматься нетворкингом.
Поэтому специалисту по продажам редко удается передохнуть, побыв наедине со своими мыслями.
Профессия менеджера по продажам становится образом жизни
Многие продажники работают круглыми сутками, потому что клиент часто выходит на связь после окончания рабочего дня или в выходные, когда у него самого есть свободное время.
Менеджеры по продажам рассматривают праздники не как возможность отдохнуть, а как рабочую проблему: после праздничных дней (и в промежутках между ними) уровень продаж обычно падает.
Для многих специалистов, работающих в сфере продаж, их деятельность становится образом жизни. Не все умеют оставлять рабочее настроение в стенах офиса. Даже общаясь со знакомыми, они как будто пытаются определить, подходит ли этот человек на роль клиента.
Риск эмоционального выгорания вследствие отказов
Затраченные усилия должны приносить результат, иначе человек может страдать от эмоционального выгорания. Но в деятельности продажника далеко не всегда хорошо сделанная работа приводит к успеху. Нередко бывает, что специалист по продажам тратит много времени и сил на налаживание связей с клиентом, но сделка срывается.
Менеджеру по продажам тяжело сохранить адекватную самооценку. Если он получил несколько отказов один за другим, то может усомниться в своих способностях. Ему важно помнить, что отказ клиента обычно связан не с личностью продавца, а с его методами продаж и характеристиками товара.
«Холодные» продажи – особенно тяжелая сфера работы. Потенциальные клиенты, уставшие от спам-звонков и мошеннических предложений, часто даже не хотят начинать общение с незнакомым человеком. А скрипты разговоров, призванные помочь, воспринимаются скорее как неуклюжие манипуляции.
Еще больше проблем при продажах по схеме B2B. Ведь в этом случае покупатель не просто рискует приобрести для себя некачественный продукт, но и должен нести ответственность перед руководством своей компании. Поскольку клиент не может детально оценить предлагаемый ему товар или услугу, он часто (в 85% случаев) предпочитает не рисковать и просто отказывается от покупки.
В итоге часто складывается ситуация, когда клиентов не устраивает предлагаемый им продукт, они один за другим отказываются от покупки, а руководитель недоволен низким уровнем продаж. На этом фоне даже у опытного специалиста по продажам может произойти выгорание. Такая работа подходит лишь людям с устойчивой психикой и высокой мотивацией на достижение результата.
К этому следует добавить, что часто в компаниях ценят создателей продукта – разработчиков, инженеров и дизайнеров. А работа менеджера по продажам воспринимается не требующей особых талантов и навыков. Поэтому считается, что таких специалистов легко заменить. И такое отношение начальства их совсем не мотивирует. На самом деле именно продажники непосредственно создают денежный поток, из которого финансируется вся деятельность компании, в том числе и выплаты всем остальным сотрудникам.
Менеджер по продажам не может повлиять на качество предлагаемого им продукта
Бывают ситуации, когда успешной работе менеджера по продажам мешают проблемы, которые он не в состоянии разрешить. Например, он договорился с клиентом о перевозке товара, но возникли логистические проблемы – из-за сроков поставки, деталей упаковки или даже особенностей подъезда к складу.
То же самое происходит в сфере В2В. Если, к примеру, разработчики не сумели предоставить клиенту устраивающий его проект, то он откажется от дальнейшего сотрудничества.
Поэтому доход менеджера по продажам в значительной мере зависит не от него самого, а от слаженной работы всей команды. Если команда сработала плохо, свой процент от сделки менеджер по продажам не увидит.
Высокий доход у менеджера по продажам будет. Но не сразу
Многие идут в сферу продаж, рассчитывая на высокий доход. Тем более что во время собеседований менеджеры по персоналу любят рассказывать, как некий продажник получил в виде квартального бонуса свыше миллиона рублей. Возможно, это и правда, но такие бонусы выдаются не часто. И чтобы получать их, необходимо долго нарабатывать навыки.
В реальности оклад у менеджеров по продажам обычно весьма скромный. И им часто приходится несколько месяцев довольствоваться этими небольшими деньгами. Хотя, когда сделки будут окончательно оформлены, можно действительно хорошо заработать. Поэтому важно уметь ждать.
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