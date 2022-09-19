Ретроградный Меркурий — особенности астрологической ситуации

Ретроградность его — это иллюзия. Особенность, с которой он виден в этот момент, связана с положением орбит его и Земли относительно орбиты Солнца. Меркурий не движется обратно, он просто замедляет скорость движения. Явление повторяется в течение года несколько раз.
В астрологии принято считать, что Меркурий отвечает за все, что связано с общением, движением, торговлей. В момент ретроградного Меркурия увеличивается количество ошибок, связанных именно с ними. В то же время человек воспринимает свое окружение в немного искаженном виде, за счет чего эффект может усиливаться.
В период попятного движения Меркурия всевозможные неожиданности и недоразумения могут преследовать в следующих случаях:
К прохождению ретроградного Меркурия можно подготовиться заранее. Для этого стоит только посмотреть в астрологический календарь. Обычно в нем указываются периоды прохождения различными планетами тот или иной знак, направление движения и другие сведения, связанные с ними. Обычно ретроградность планеты составляет 3 недели. Но воздействие ее начинается дней на 10 раньше.
В 2022 году Меркурий перешел в ретроградное движение 10 сентября и будет двигаться попятно до 2 октября. В этот момент стоит ожидать возвращения старых ситуаций в отношениях между людьми, обнаружения ошибок в документации, появления необходимости что-то переоформить или переделать.
В период с 10 сентября Меркурий будет находиться в Весах, что указывает на партнерские отношения. Это могут быть как сами люди из вашего прошлого, так и желание встречи с ними, возобновление переписки, поиск информации о них. Кроме того, в этот сложный момент может произойти разрыв между любящими людьми из-за недопонимания или какой-то недоговоренности. Правда, следует учесть, что такой разрыв с большой вероятностью будет непродолжительным. Очень важно стараться доносить информацию в том ключе, как вам видится.
Стоит обратить внимание на скорость принятия решений. В это время лучше всего провести мозговой штурм и поразмышлять над давно мучающей проблемой. Решение не должно приниматься скоропалительно, а вот заложить основы для обдумывания важной информации очень неплохо. В период ретроградного Меркурия могут появляться просто гениальные идеи с нетривиальным решением. Хорошо искать компромиссы и обсуждать пути решения проблем.
После 23 сентября Меркурий будет двигаться по знаку Девы. Она заставит вспомнить про забытые болячки, недолеченные заболевания, повторно пройти обследования и сдать необходимые анализы. Важно позаботиться о своем здоровье и принять необходимые меры.
Не стоит в это время ходить по магазинам и покупать какую-либо одежду или совершать дорогостоящие приобретения. Лучше всего разобрать старые запасы, от чего-то избавиться, что-то отнести в ремонт или отдать на благотворительность.
Еще одна важная область — планы и цели. Можно решительно отказываться от того, что стало ненужным, устаревшим. Не стоит цепляться, если это для вас неактуально. Стоит посмотреть и на информационное пространство. Удалить устаревшие телефоны и адреса из компьютера, почистить диски, разобрать библиотеку.
Очень хорошо внести изменения и в привычный рацион, обновить привычное меню, сделать его более здоровым, отвечающим требованиям вашего здоровья, а может и сесть на лечебную диету.
Запрещены любые новые косметические манипуляции и операции.
После 27 сентября наступает такой период, когда можно искать давно пропавшую вещь или приступить к изучению какого-либо материала, не поддававшегося усвоению.
В период ретроградного Меркурия все люди становятся несколько уязвимыми, чаще не выполняют обещаний, менее пунктуальны. Поэтому стоит к ним снисходительно относиться, не обижаться и не вступать в споры.
Изображение с сайта freeiages.com
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги :