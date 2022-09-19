Ретроградный Меркурий — особенности астрологической ситуации

Ретроградность его — это иллюзия. Особенность, с которой он виден в этот момент, связана с положением орбит его и Земли относительно орбиты Солнца. Меркурий не движется обратно, он просто замедляет скорость движения. Явление повторяется в течение года несколько раз.

В астрологии принято считать, что Меркурий отвечает за все, что связано с общением, движением, торговлей. В момент ретроградного Меркурия увеличивается количество ошибок, связанных именно с ними. В то же время человек воспринимает свое окружение в немного искаженном виде, за счет чего эффект может усиливаться.

На что обратить внимание во время ретроградного Меркурия

В период попятного движения Меркурия всевозможные неожиданности и недоразумения могут преследовать в следующих случаях:

информационные каналы;

общение;

переписка и почтовые отправления;

обучение, курсы, экзамены, конференции;

передача информации;

транспорт, автомашины, поездки;

путешествия наземным и авиатранспортом;

торговые операции.

Повседневная жизнь и ретроградный Меркурий

Сокращается проводимость нервных импульсов, за счет чего ухудшается концентрация внимания, некоторая часть информации просто проходит мимо.

Человек не может сконцентрироваться на какой-либо задаче, его постоянно что-то отвлекает, проявляется заторможенность при осознании информации.

У многих превалирует необязательность при выполнении взятых обязанностей. Другие люди опаздывают на важные встречи и переговоры.

Увеличивается недопонимание между людьми, труднее найти общие точки соприкосновения.

К прохождению ретроградного Меркурия можно подготовиться заранее. Для этого стоит только посмотреть в астрологический календарь. Обычно в нем указываются периоды прохождения различными планетами тот или иной знак, направление движения и другие сведения, связанные с ними. Обычно ретроградность планеты составляет 3 недели. Но воздействие ее начинается дней на 10 раньше.

На что обратить внимание в период ретроградного Меркурия

В 2022 году Меркурий перешел в ретроградное движение 10 сентября и будет двигаться попятно до 2 октября. В этот момент стоит ожидать возвращения старых ситуаций в отношениях между людьми, обнаружения ошибок в документации, появления необходимости что-то переоформить или переделать.

В период с 10 сентября Меркурий будет находиться в Весах, что указывает на партнерские отношения. Это могут быть как сами люди из вашего прошлого, так и желание встречи с ними, возобновление переписки, поиск информации о них. Кроме того, в этот сложный момент может произойти разрыв между любящими людьми из-за недопонимания или какой-то недоговоренности. Правда, следует учесть, что такой разрыв с большой вероятностью будет непродолжительным. Очень важно стараться доносить информацию в том ключе, как вам видится.

Стоит обратить внимание на скорость принятия решений. В это время лучше всего провести мозговой штурм и поразмышлять над давно мучающей проблемой. Решение не должно приниматься скоропалительно, а вот заложить основы для обдумывания важной информации очень неплохо. В период ретроградного Меркурия могут появляться просто гениальные идеи с нетривиальным решением. Хорошо искать компромиссы и обсуждать пути решения проблем.

После 23 сентября Меркурий будет двигаться по знаку Девы. Она заставит вспомнить про забытые болячки, недолеченные заболевания, повторно пройти обследования и сдать необходимые анализы. Важно позаботиться о своем здоровье и принять необходимые меры.

Не стоит в это время ходить по магазинам и покупать какую-либо одежду или совершать дорогостоящие приобретения. Лучше всего разобрать старые запасы, от чего-то избавиться, что-то отнести в ремонт или отдать на благотворительность.

Еще одна важная область — планы и цели. Можно решительно отказываться от того, что стало ненужным, устаревшим. Не стоит цепляться, если это для вас неактуально. Стоит посмотреть и на информационное пространство. Удалить устаревшие телефоны и адреса из компьютера, почистить диски, разобрать библиотеку.

Очень хорошо внести изменения и в привычный рацион, обновить привычное меню, сделать его более здоровым, отвечающим требованиям вашего здоровья, а может и сесть на лечебную диету.

Запрещены любые новые косметические манипуляции и операции.

После 27 сентября наступает такой период, когда можно искать давно пропавшую вещь или приступить к изучению какого-либо материала, не поддававшегося усвоению.

Чем лучше всего заниматься в течение 3 недель ретроградного Меркурия

Заняться давно откладываемыми делами.

Выполнять только небольшие дела, которые не требуют много времени. Лучше всего, если это будет привычные, рутинные обязанности.

Можно устраиваться на кратковременную работу.

Если есть необходимость в пересмотре спорного, судебного дела можно воспользоваться помощью планеты. Скорее всего несправедливость будет наказана.

Заниматься дома уборкой и разбором старых вещей, в том числе связанных с канцелярской работой.

Редактировать начатые проекты, рукописи, планы, возобновлять обучение, изучение иностранного языка.

Вносить редактуру в имеющиеся документы или договора, пересматривать, переделывать.

Проводить картотечную работу, пересматривать как рабочий, так и домашний архив.

Пересмотреть бюджет, внести коррективы. Ретроградный Меркурий поможет найти пути увеличения благосостояния.

Отправиться в то место, где вы родились или уже были. Впечатления обещают быть незабываемыми.

Заняться ремонтом домашних веществ самостоятельно или отдать их в мастерскую.

Досмотреть фильм или дочитать книгу. Здесь главное доделать.

В период ретроградного Меркурия все люди становятся несколько уязвимыми, чаще не выполняют обещаний, менее пунктуальны. Поэтому стоит к ним снисходительно относиться, не обижаться и не вступать в споры.