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Ретроградный Меркурий — особенности астрологической ситуации

  • 19/09/2022, 11:00
Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы.

Ретроградный МеркурийРетроградность его — это иллюзия. Особенность, с которой он виден в этот момент, связана с положением орбит его и Земли относительно орбиты Солнца. Меркурий не движется обратно, он просто замедляет скорость движения. Явление повторяется в течение года несколько раз.

В астрологии принято считать, что Меркурий отвечает за все, что связано с общением, движением, торговлей. В момент ретроградного Меркурия увеличивается количество ошибок, связанных именно с ними. В то же время человек воспринимает свое окружение в немного искаженном виде, за счет чего эффект может усиливаться.

На что обратить внимание во время ретроградного Меркурия

В период попятного движения Меркурия всевозможные неожиданности и недоразумения могут преследовать в следующих случаях:

  • информационные каналы;
  • общение;
  • переписка и почтовые отправления;
  • обучение, курсы, экзамены, конференции;
  • передача информации;
  • транспорт, автомашины, поездки;
  • путешествия наземным и авиатранспортом;
  • торговые операции.

Повседневная жизнь и ретроградный Меркурий

  • Сокращается проводимость нервных импульсов, за счет чего ухудшается концентрация внимания, некоторая часть информации просто проходит мимо.
  • Человек не может сконцентрироваться на какой-либо задаче, его постоянно что-то отвлекает, проявляется заторможенность при осознании информации.
  • У многих превалирует необязательность при выполнении взятых обязанностей. Другие люди опаздывают на важные встречи и переговоры.
  • Увеличивается недопонимание между людьми, труднее найти общие точки соприкосновения.

К прохождению ретроградного Меркурия можно подготовиться заранее. Для этого стоит только посмотреть в астрологический календарь. Обычно в нем указываются периоды прохождения различными планетами тот или иной знак, направление движения и другие сведения, связанные с ними. Обычно ретроградность планеты составляет 3 недели. Но воздействие ее начинается дней на 10 раньше.

На что обратить внимание в период ретроградного Меркурия

В 2022 году Меркурий перешел в ретроградное движение 10 сентября и будет двигаться попятно до 2 октября. В этот момент стоит ожидать возвращения старых ситуаций в отношениях между людьми, обнаружения ошибок в документации, появления необходимости что-то переоформить или переделать.

В период с 10 сентября Меркурий будет находиться в Весах, что указывает на партнерские отношения. Это могут быть как сами люди из вашего прошлого, так и желание встречи с ними, возобновление переписки, поиск информации о них. Кроме того, в этот сложный момент может произойти разрыв между любящими людьми из-за недопонимания или какой-то недоговоренности. Правда, следует учесть, что такой разрыв с большой вероятностью будет непродолжительным. Очень важно стараться доносить информацию в том ключе, как вам видится.

Стоит обратить внимание на скорость принятия решений. В это время лучше всего провести мозговой штурм и поразмышлять над давно мучающей проблемой. Решение не должно приниматься скоропалительно, а вот заложить основы для обдумывания важной информации очень неплохо. В период ретроградного Меркурия могут появляться просто гениальные идеи с нетривиальным решением. Хорошо искать компромиссы и обсуждать пути решения проблем.

После 23 сентября Меркурий будет двигаться по знаку Девы. Она заставит вспомнить про забытые болячки, недолеченные заболевания, повторно пройти обследования и сдать необходимые анализы. Важно позаботиться о своем здоровье и принять необходимые меры.

Не стоит в это время ходить по магазинам и покупать какую-либо одежду или совершать дорогостоящие приобретения. Лучше всего разобрать старые запасы, от чего-то избавиться, что-то отнести в ремонт или отдать на благотворительность.

Еще одна важная область — планы и цели. Можно решительно отказываться от того, что стало ненужным, устаревшим. Не стоит цепляться, если это для вас неактуально. Стоит посмотреть и на информационное пространство. Удалить устаревшие телефоны и адреса из компьютера, почистить диски, разобрать библиотеку.

Очень хорошо внести изменения и в привычный рацион, обновить привычное меню, сделать его более здоровым, отвечающим требованиям вашего здоровья, а может и сесть на лечебную диету.

Запрещены любые новые косметические манипуляции и операции.

После 27 сентября наступает такой период, когда можно искать давно пропавшую вещь или приступить к изучению какого-либо материала, не поддававшегося усвоению.

Чем лучше всего заниматься в течение 3 недель ретроградного Меркурия

  • Заняться давно откладываемыми делами.
  • Выполнять только небольшие дела, которые не требуют много времени. Лучше всего, если это будет привычные, рутинные обязанности.
  • Можно устраиваться на кратковременную работу.
  • Если есть необходимость в пересмотре спорного, судебного дела можно воспользоваться помощью планеты. Скорее всего несправедливость будет наказана.
  • Заниматься дома уборкой и разбором старых вещей, в том числе связанных с канцелярской работой.
  • Редактировать начатые проекты, рукописи, планы, возобновлять обучение, изучение иностранного языка.
  • Вносить редактуру в имеющиеся документы или договора, пересматривать, переделывать.
  • Проводить картотечную работу, пересматривать как рабочий, так и домашний архив.
  • Пересмотреть бюджет, внести коррективы. Ретроградный Меркурий поможет найти пути увеличения благосостояния.
  • Отправиться в то место, где вы родились или уже были. Впечатления обещают быть незабываемыми.
  • Заняться ремонтом домашних веществ самостоятельно или отдать их в мастерскую.
  • Досмотреть фильм или дочитать книгу. Здесь главное доделать.

В период ретроградного Меркурия все люди становятся несколько уязвимыми, чаще не выполняют обещаний, менее пунктуальны. Поэтому стоит к ним снисходительно относиться, не обижаться и не вступать в споры.

Изображение с сайта freeiages.com

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Теги : ретроградный меркурий


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