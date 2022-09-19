На должность председателя правительства Кузбасса переводят мэра Кемерова

Должность председателя правительства Кузбасса займет Илья Середюк. Об этом на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса сообщил губернатор Сергей Цивилев.

— Мы видим, как преображается столица северной агломерации Кузбасса. В этом, несомненно, большая заслуга главы города. Уверен, что Илья Владимирович справится с возложенными на него обязанностями. Начать процедуру досрочного прекращения полномочий главы города Кемерово поручаю в кратчайшие сроки, — отметил глава региона Сергей Цивилев.

Также Цивилев поручил проработать включение глав Кемерова и Новокузнецка в состав президиума правительства Кузбасса.

Илья Владимирович Середюк родился в Кемерове в 1975 году. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии, квалификация – инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, затем – советником первого заместителя губернатора. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. В 2003 года назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, а в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово. С 13 марта 2011 года занимал пост главы Кемеровского муниципального района. С 2015 года работал заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово. 18 сентября 2016 года в единый день голосования за его кандидатуру отдали свои голоса 78,57 процента кемеровчан, пришедших на избирательные участки.

Также глава региона поручил проработать включение глав Кемерова и Новокузнецка в состав президиума правительства Кузбасса. Таким образом, в скором времени Сергей Кузнецов и новый мэр областной столицы займут новые должности.

Ранее редакция сообщала о выборах мэра Красноярска. Предыдущий также был переведен в правительство региона.