Замглавы Кировского района арестовали по подозрению в получении взятки

Заместителя главы администрации Кировского района Новосибирска Александра Шишкина арестовали по подозрению в получении крупных взяток. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Постановлением суда 6 апреля 2023 года Александру Шишкину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 3 июня 2023 года. Его подозревают в совершении двух эпизодов преступления по статье «Получение взятки в крупном размере».

Официальные источники размер взяток не разглашают, но пункт «в» вменяемой статьи подразумевает, что денежное вознаграждение превышает 150 тысяч рублей, но не достигают одного миллиона. РКБ сообщает, что сумма взятки составляет 250 тыс рублей.

Отметим, что в ноябре 2022 года против Шишикина уже возбуждали уголовное дело о получении взятки на 150 тысяч рублей.

Александр Шишкин родился 4 сентября 1983 года. Окончил Сибирский университет потребительской кооперации. На муниципальной службе он находится с 2010 года. Работал в отделе районной административно-технической инспекции в течение двух лет, с 2015 — старшим инспектором отдела энергетики и ЖКХ. С июля 2016 года Александр Шишкин возглавлял отдел земельных и имущественных отношений.

Ранее редакция сообщала о том, что суд изменил меру пресечения директору «Метро Мир» Александру Мысику на домашний арест.