Работники МУПа в Новосибирске получили 1,5 млн рублей

Прокуратура провела проверку, где выяснилось, что предприятие задолжало своим работникам порядка 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

― Перед 78 работниками МУП образовалась задолженность по заработной плате в размере почти 1,5 млн рублей, ― говорится в сообщении.

Также несколько работников не получили отпускные.

Ведомство вынесло представление директору МУП. Также компания привлечена к административной ответственности в виде предупреждения, а должностному лицу назначен штраф.

После этих решений долг перед работниками был погашен.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал больницу в Купино Новосибирской области купить томограф.