Суд обязал больницу в Купино Новосибирской области купить томограф

Прокуратура Купинского района Новосибирской области провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья в центральной районной больнице.

Выяснилось, что отделения не в полном объеме оснащены необходимыми для лечения и диагностики приборами. Там не хватает более 180 позиций медоборудования.

― В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился с иском в суд, по результатам рассмотрения которого на ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» судом возложена обязанность установить в отделениях больницы компьютерный томограф, энцефалограф, кардиомониторы, аппарат для рентгенографии, функциональные кровати, устройства для перекладывания больных, тележки с подъемными механизмами для перемещения больных, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Сейчас надзорное ведомство контролирует исполнение решения суда, чтобы у жителей была возможность получать доступную и качественную медицинскую помощь.