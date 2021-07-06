В Новосибирске назвали топ-10 застройщиков по итогам первого полугодия 2021 года

По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, определена десятка лидеров по итогам ввода в эксплуатацию жилья за первые шесть месяцев 2021 года. Лидером стала ГК «Баутехник» — организация сдала в эксплуатацию два жилых дома по 792 квартир общей площадью 39,865 тыс. кв. метров.

Далее в списке размещены следующие организации:

— ГК «Брусника» – 3 дома, 700 квартир общей площадью 39,364 тыс. кв. метров;

— ГК «Энергомонтаж» – 2 дома, 624 квартиры общей площадью 37,561 тыс. кв. метров;

— ГК «СтройМастер» – 3 дома, 726 квартир общей площадью 33,422 тыс. кв. метров;

— ООО «ХК ГК «Стрижи» – 3 дома, 432 квартиры общей площадью 28,399 тыс. кв. метров;

— ГК «ВИРА-Строй» – 4 дома, 564 квартиры общей площадью 28,335 тыс. кв. метров;

— ГК «Новый мир» – 2 дома, 326 квартир общей площадью 22,202 тыс. кв. метров;

— ООО «Строй-Арт» – 1 дом, 440 квартир общей площадью 21,846 тыс. кв. метров;

— ГК «Расцветай» – 2 дома, 425 квартир общей площадью 18,612 тыс. кв. метров;

— ГК «СМСС» – 1 дом, 276 квартир общей площадью 18,592 тыс. кв. метров.