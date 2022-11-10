Работодателей обязали предоставлять в ПФР сведения о мобилизованных с 21 сентября работниках

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на работодателей возложена обязанность по предоставлению в ПФР соответствующих сведений.

Отмечается, что в случае приостановления действия трудового договора в связи с призывом работника на военную службу в графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении» формы СЗВ-ТД указывается кадровое мероприятие «Приостановление», в случае возобновления действия трудового договора — «Возобновление».

Указанные сведения необходимо представлять не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа, подтверждающего приостановление или возобновление трудовых отношений с работником указанной категории.

Если работодатель не представит сведения в срок до 8 ноября либо передаст неполную или недостоверную информацию, ответственность за это возлагается на должностное лицо. Трудовой инспекцией будет вынесено предупреждение или назначен штраф от 300 до 500 руб.

В пресс-службе ведомства уточнили, что за всех работников, призванных на военную службу за периоды до вступления в силу изменений, сведения по форме СЗВ-ТД также должны быть представлены*.

Функциональные подсистемы ПФР обновлены для приема сведений о трудовой деятельности в случае приостановления или возобновления трудового договора с работниками, призванными на военную службу в связи с частичной мобилизацией. Кроме того, обновлены и размещены на сайте ПФР программные средства для подготовки отчетности.

Обращаем внимание, что графа 6 «Код выполняемой функции» формы СЗВ-ТД заполняется обязательно для кадровых мероприятий со значением «Прием», «Перевод», «Увольнение», «Приостановление», «Возобновление».

* Постановление Правления ПФР от 13.10.2022 № 217п «О внесении изменений в постановление Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п».

Ранее редакция сообщала, что доходы мобилизованных граждан теперь не берутся в расчет для оценки нуждаемости при назначении детских пособий.