Новым мэром Кемерова назначен Дмитрий Анисимов

Сегодня,10 ноября, на заседании горсовета Кемерова по вопросу выбора главы Кемерово единогласно (35 депутатов из 35) был выбран Дмитрий Анисимов. В своем выступлении он назвал 10 главных направлений, по которым планирует работать: экология, экономика, образование, медицина, спорт, культурная среда, создание современного комфортного и доступного жилья, дорожная инфраструктура, общественные пространства и развитие Кемерова как центра северной агломерации Кузбасса.

Подробнее остановился на экологии. Назвал одной из причин образующегося над городом смога печное отопление частного сектора. Решением проблемы видит газификацию частных домов и переселение людей в многоэтажки. Помимо этого, в Кемерове будут высаживать много деревьев (100 тысяч за 5 лет).

Также Дмитрий Анисимов прокомментировал тему транспорта, в том числе общественного. По его словам, на линию в Кемерове по-прежнему выходят 80 пазиков, но до конца года их заменят на новые автобусы. Кроме того, Анисимов намерен в течение пяти лет полностью обновить в городе трамвайную инфраструктуру. По его ожиданиям, больше людей пересядет с личного транспорта на общественный, что также приведет к улучшению экологической обстановки. Он также отметил важность строительства обхода Кемерова, что поможет решить проблему постоянного проезда через город грузовиков (их количество оценивается в 40 тысяч в год).

В выступлении Анисимов также указал на необходимость строительства новых детских садов в Кемерове и обещал возвести 10 таких учреждений за 5 лет. Также, в статусе главы города, чиновник намерен развивать и дополнительное образование детей. В числе планов по соцучреждениям –– строительство поликлиники в Лесной Поляне. А чтобы люди реже обращались за медпомощью, Дмитрий Анисимов обещает обеспечивать условия для здорового образа жизни, в том числе расширять сеть общедоступных спортивных площадок.

В следующем году чиновнику исполнится 40 лет. По образованию он инженер по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2005 году стал директором ООО «Кузнецкий уголь», которое занимается продажей горюче-смазочных материалов в городе Кемерово. Спустя три года начальником управления капстроительства в КОАО «Ортон», в 2011 году возглавил управление капитального строительства Кемерова. Весной 2016 года, после ухода Валерия Ермакова с поста главы Кемерова и назначения Ильи Середюка и. о. мэра, Анисимов стал его замом и начальником управления городского развития. В мае 2018-го — первым заместителем. 20 сентября 2022 года был назначен врио главы города Кемерова.

Ранее редакция сообщала, что на строительство обхода Кемерова выделено 21,2 млрд рублей.