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Новым мэром Кемерова назначен Дмитрий Анисимов

  • 10/11/2022, 12:46
в Кемерове выбрали мэра
До назначения он временно исполнял обязанности главы города.

Сегодня,10 ноября, на заседании горсовета Кемерова по вопросу выбора главы Кемерово единогласно (35 депутатов из 35) был выбран Дмитрий Анисимов.  В своем выступлении он назвал 10 главных направлений, по которым планирует работать: экология, экономика, образование, медицина, спорт, культурная среда, создание современного комфортного и доступного жилья, дорожная инфраструктура, общественные пространства и развитие Кемерова как центра северной агломерации Кузбасса.

Подробнее остановился на экологии. Назвал одной из причин образующегося над городом смога печное отопление частного сектора. Решением проблемы видит газификацию частных домов и переселение людей в многоэтажки. Помимо этого, в Кемерове будут высаживать много деревьев (100 тысяч за 5 лет).

Также Дмитрий Анисимов прокомментировал тему транспорта, в том числе общественного. По его словам, на линию в Кемерове по-прежнему выходят 80 пазиков, но до конца года их заменят на новые автобусы. Кроме того, Анисимов намерен в течение пяти лет полностью обновить в городе трамвайную инфраструктуру. По его ожиданиям, больше людей пересядет с личного транспорта на общественный, что также приведет к улучшению экологической обстановки. Он также отметил важность строительства обхода Кемерова, что поможет решить проблему постоянного проезда через город грузовиков (их количество оценивается в 40 тысяч в год).

В выступлении Анисимов также указал на необходимость строительства новых детских садов в Кемерове и обещал возвести 10 таких учреждений за 5 лет. Также, в статусе главы города, чиновник намерен развивать и дополнительное образование детей. В числе планов по соцучреждениям –– строительство поликлиники в Лесной Поляне. А чтобы люди реже обращались за медпомощью, Дмитрий Анисимов обещает обеспечивать условия для здорового образа жизни, в том числе расширять сеть общедоступных спортивных площадок.

В следующем году чиновнику исполнится 40 лет. По образованию он инженер по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2005 году стал директором ООО «Кузнецкий уголь», которое занимается продажей горюче-смазочных материалов в городе Кемерово. Спустя три года начальником управления капстроительства в КОАО «Ортон», в 2011 году возглавил управление капитального строительства Кемерова. Весной 2016 года, после ухода Валерия Ермакова с поста главы Кемерова и назначения Ильи Середюка и. о. мэра, Анисимов стал его замом и начальником управления городского развития. В мае 2018-го — первым заместителем. 20 сентября 2022 года был назначен врио главы города Кемерова.

 

Ранее редакция сообщала, что на строительство обхода Кемерова выделено 21,2 млрд рублей. 

Фото с сайта администрации Кемерова

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : Новый мэр Кемерова


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