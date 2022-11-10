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Привычный символ нового года в Новосибирске может «пойти под нож»

  • 10/11/2022, 13:18
Автор:
каток в Новосибирске
Речь идёт о катке неоднозначной формы в центре города.

Ставшего за несколько лет знаменитым на всю страну из-за неоднозначной формы катка, который размещали перед оперным театром, в этом году может не быть. Об этом в ходе пресс-конференции заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам главы города, решающее слово в этом за участниками общественного голосования на одном из городских порталов. Данный каток ранее на протяжении нескольких лет служил поводом для шуток в СМИ и соцсетях, после того, как некоторые посчитали, что он по форме посчитали его напоминающим мужской половой орган, другие настаивали, что форма катка больше напоминает ракету.

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Сейчас достаточно активно идёт опрос общественного мнения, сообщает Анатолий Локоть. Результаты мы обсудим, к этому вопросу ещё вернёмся. Хотя прислушаемся, конечно, к большинству. Если возражения против заливки будут, пойдём на то, чтобы сократить наши расходы и здесь.

Как напоминает мэр, в настоящее время уже сокращены предновогодние траты на другие ранее запланированные мероприятия на сумму 25 млн руб. Данные средства решением октябрьской сессии горсовета Новосибирска будут направлены на помощь участника специальной военной операции на территории Донбасса и Украины и их семьям: 10 млн на приобретение амуниции для мобилизованных, 15 на социальную помощь их семьям.

В то же время, как показала история с общественными опросами-голосованиями, в том числе, в связи с новогодними праздниками, зачастую результаты могут оказаться неожиданными для инициаторов опроса. Так, в марте 2022 года, участники голосования, которым было предложено несколько животных на роль символа Новосибирска как новогодней столицы, посоревновавшись в соцсетях в остроумии, выбрали большинством голосов самого экзотического претендента на эту роль орангутана Бату. В результате опрос, проводимый на нескольких электронных площадках его организаторы свернули, а результаты аннулировали.

 

Ранее редакция сообщала, как видят празднование Нового года в Новосибирске областные власти.

 

Фото pixabay — Mariakra

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новогодние праздники Каток в Новосибирске


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