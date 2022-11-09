Доходы мобилизованных граждан теперь не берутся в расчет для оценки нуждаемости

На основании постановления Правительства РФ*, доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не берутся в расчет для оценки нуждаемости при назначении детских пособий, сообщает пресс-служба ОПФР по Новосибирской области. Согласно новым правилам, если у мобилизованного не было дохода (зарплаты, премий, предпринимательского дохода и прочих) за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, это так же не является причиной для отказа в назначении выплат его семье.

В региональном ОПФР напомнили, что критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособия на детей от 3 до 7 (это пособие предоставляют органы соцзащиты).

Такого рода выплаты вправе получать семьи, в которых доход на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Чтобы получить детские пособия, родители должны иметь либо подтвержденный заработок, либо объективные причины, почему его нет, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

Кроме того, если ранее семья получала отказ в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, то теперь его жена может снова обратиться за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет. Однако остальные условия должны быть строго соблюдены.

Отмечается, что документы, подтверждающие призыв на военную службу в рамках мобилизации, представляются лично заявителем. Пособие назначается семьям всего на шесть месяцев, после нужно подать новое заявление.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2022 № 1933 «Об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки, а также оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

Ранее редакция сообщала, что семьи мобилизованных из Новосибирской области получат по 100 тыс рублей.