Работодатели Новосибирской области стали предлагать соискателям на четыре тысячи рублей больше

Эксперты hh.ru проанализировали изменения на рынке труда Новосибирской области в январе 2020 года и сравнили результаты с аналогичным месяцем прошлого года. Оказалось, что средние предлагаемые зарплаты за год выросли более, чем на 4 тысячи рублей.

Отмечается, что в январе 2019 года средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составляла около 44 тысяч рублей, в этом году данный показатель увеличился до 48-49 тысяч.

— Сказывается непростая ситуация на рынке труда – конкуренция работодателей за персонал, безусловно, стала самым ярким трендом прошлого года, и в 2020 году она будет еще ощутимей. Повышение зарплатного предложения – наиболее очевидный способ привлечь в компанию специалистов нужной квалификации. Однако стоит заметить, что работодатели все больше внимания уделяют и нематериальным факторам, стараются развивать свой HR-бренд и привлекать соискателей интересными условиями, расширенным соцпакетом, возможностями для профессионального развития и карьерного роста, — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.

Эксперты отмечают, что работодатели в январе нынешнего года вели себя не очень активно: количество вакансий в Новосибирской области увеличилось всего на 4% по сравнению с январем прошлого года. Соискатели же, наоборот, проявили больше инициативы: количество резюме увеличилось на 15%. При этом сохранилась умеренная конкуренция за рабочее место: на одну вакансию приходится 5,7 резюме. Сложнее всего искать работу в январе было руководителям (конкурс – 9 резюме на вакансию) и специалистам из сферы безопасности (7,1).

Фото: pixabay.com, автор- TeroVesalainen