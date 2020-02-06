Студенты НГТУ НЭТИ будут защищать бизнес-проекты в качестве выпускных работ

Защита первых бакалаврских работ в НЭТИ планируется в июне 2020 года, защита первой магистерской работы — в июне 2021 года, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ, ссылаясь на руководителя студенческого бизнес-инкубатора НГТУ НЭТИ «Гараж» Евгению Горевую.

— В современных условиях, когда стартапы становятся неотъемлемым элементом инновационного развития мировой экономики, необходимо встроить процесс создания стартапов в вузовскую деятельность. Единичные вузы уже начали такую работу, однако единый формат работы и нормативно-правовая база еще не сформированы, — говорит Евгения Горевая.

В НГТУ НЭТИ работа по подготовке студенческих команд к такой форме защиты ВКР ведется уже более года. Проекты отбираются в рамках проектной деятельности, реализуемой в ходе образовательного процесса, и в рамках работы резидентов студенческого бизнес-инкубатора «Гараж».

Команды стартапов сопровождаются трекерами студенческого бизнес-инкубатора, которые при необходимости обеспечивают для проектов консультации отраслевых экспертов. К моменту защиты должна быть сформирована отдельная экзаменационная комиссия, состоящая из предпринимателей и отраслевых экспертов. Последние подбираются исходя из отраслевой принадлежности стартапа.

Отмечается, что в НГТУ НЭТИ уже сейчас есть студенты со своими стартапами. В настоящее время ведется подготовка нормативных документов для того, чтобы эти студенты смогли представить и защитить свой стартап как выпускную квалификационную работу.

— Процедура защиты в настоящее время отрабатывается. С этой целью подробно изучается опыт вузов, которые являются пионерами этого направления. В частности, опыт ИТМО, где комиссия по защите стартапа как диплома создается из представителей секторов экономики, предпринимателей, — отметили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Внедрение формата — масштабная и важная инициатива, которую активно поддерживает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. В декабре прошло экспертное обсуждение по внедрению формата, на котором оценивался имеющийся опыт подготовки студенческих стартапов в вузах и варианты оформления защит выпускной квалификационной работы. Сейчас выделена группа вузов-лидеров, которая будет апробировать формат, на основе их опыта планируется тиражирование модели.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ